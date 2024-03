Няколко са причините защо е подценена опасността от терористични нападения в Русия, за която са отправили предупреждения Съединените щати и западни държави. Това коментира пред bTV Radio Милен Керемедчиев, бивш заместник-министър на външните работи и на икономиката, по повод атентата в концентра зала в Москва, при който загинаха 137души, а отговорност пое Ислямска държава.

„Има няколко причини. Първо що се касае за сътрудничеството между Съединените щати и Русия в сферата на борбата с тероризма, което беше много близко, ако си спомняте по време на съвместните операции на американски и руски военни в Сирия, тогава координацията беше доста прецизна, имаше размяна на много разузнавателна информация от двете страни, за да могат да се прецизират ударите по една или друга цел, за да няма разбира се случайни инциденти, така се в сферата на тероризма Русия си сътрудничеше не само със Съединените щати, но и с голяма част от страните от НАТО. След започване на войната в Украйна, тези канали бяха затворени и то от страна най-вече на Русия, която смяташе, че по този начин може да влезе дезинформация и да обърква нейната разузнавателна информация и затова голяма част от тези канали бяха затворени. Това е и причината Русия и лично президентът Путин да пренебрегнат предупреждението, което дойде първо от Съединените щати, после и от други западни страни за евентуалната опасност от терористично нападение. Путин в своето изявление даже каза, че е смехотворно и е опит за дестабилизация и отклоняване на вниманието на руските служби, и затова всъщност се случи и това, че Русия и руските специални служби тотално загърбиха и подцениха тази сериозна опасност. Има и още 2 причини - едната е, че руските служби са изключително силно ангажирани във войната в Украйна – все пак и в завзетите вече територии там се извършват диверсионни дейности от проукраински части, има антируски структури, които са от руснаци, които също действат, военни структури в Украйна против Русия, така че голяма концентрация имаше на дейностите, които руските служби извършваха в Украйна. И не на последно място приключилите вече избори за президент на Русия отнеха голяма част от концентрацията и работата на руските служби, защото те се опасяваха от проблеми след смъртта на Навални, от протести, следяха отблизо всички опозиционни лидери, действаха доста активно, службите бяха заети с всичко друго, само не и с подготовка и проверка на сигнали, които имаха относно терористични нападения на своя територия.“, посочи Керемедчиев.

