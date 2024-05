„Отсъствието на президента Радев от този висш форум на НАТО, и то който беше свикан за честване на 20 години от членството на България в НАТО, е много лош сигнал, защото все пак президентът Радев е и върховен главнокомандващ на въоръжените сили. Така че неговото отсъствие, при положение, че такава конференция се готви от много дълго време, съгласува се с всички институции, тоест той много добре е знаел, че по това време ще има такава конференция, но е предпочел да направи своето посещение в Унгария, от където започнаха неговите изказвания в противоречие на политиката, която води Министерски съвет.“ Това коментира в ефира на bTV Radio бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев, по повод заседанието на Парламентарната асамблея на НАТО в София, отсъствието на президента Румен Радев, който е на посещение в чужбина и изказванията на държавния глава от Унгария и Швейцария.

„Само да отбележа, че все пак ние сме парламентарна република и както на предишните избори, така и на следващите, се очаква партиите, които ще бъдат изпратени от нас, гласоподавателите, в болшинството си, както и в предния парламент, да потвърдят евроатлантическата интеграция и пълна съпричастност с всички политики, които води НАТО и ЕС в сферата на сигурността. Така че тук президентът по-скоро подкрепя една доста по-малка, но много по-креслива част от българския политически спектър, който всява страховете на гражданите с постоянните опорки – че ще се изпращат войски в Украйна, че български войници ще воюват на фронта в Украйна. Неща, които са многократно отхвърляни не само от всички представители на държавната администрация, но и от представители на НАТО и на ръководството на Алианса. Така че, заиграването със страховете на българите е по-скоро в ежедневното говорене на президента, отколкото от спокойната, целенасочена и праволинейна политика, която води вече поредното правителство. А що се касае до този разнобой в говоренето, тук смятам, че изпращаме много лош сигнал към нашите европейски партньори, защото България, бидейки на предни линии и най-близо до конфликта, трябва да излъчва по-скоро политическо спокойствие, единомислие и твърдост, а не да изпращаме сигнали, с които да объркваме нашите партньори.“, каза още Милен Керемедчиев.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.