“Изказването на Тръмп за Путин не е умишлено, защото Тръмп осъзнава, че реално президентът Путин го води за носа” Това каза в ефира на bTV Radio бившият зам.-министър на външните работи Милен Керемедчиев. “Буквално използва всеки момент да протака спирането на огъня, да протака колко се може повече преговори за това примирие. Той вижда, че администрацията на президента Тръмп много лековато подходи към преговорите с Руската федерация и с президента Путин. Тръмп очакваше на приятелска основа да бъде разрешен този конфликт, което се оказа, че не е възможно и ако погледнем преговорните екипи, които бяха подготвени за преговорите на САЩ с Украйна и с Русия ще видим един огромен дисбаланс.”, допълни той.

