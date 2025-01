„Във втория мандат Тръмп встъпва много по-решителен, с много по-подготвен екип. Ако в първия мандат той разчиташе най-вече на своето семейство, на своите деца, на които беше дал ключови позиции, сега вече е заобиколен от екип от професионалисти, които бяха до него и в мандата му като президент, а и четирите години, в които той беше постоянно атакуван и беше 4 години на съпротива на президентския мандат на Байдън. Така че сега в момента той има доста по-подготвени и много верни хора около себе си, затова влиза толкова ударно, за разлика от първия мандат, в който в Овалния кабинет разписа първите заповеди, тук даже не чакаше това да се случи, веднага след клетвата и неговото слово той се захвана с подписването на тези над 80 заповеди. Според мен основната цел на Тръмп в този мандат относно политиката на Съединените щати е да изтрие 12-годишното наследство на президентите Обама и Байдън. А и по този начин да постави всички решения и политики, които са вземали демократите в изходна позиция, тоест да ги върне там, където те са били преди 12 години и да направи много трудно връщането на власт на демократите след 4 години. Що се касае до неговата реч и желанието му да промени наистина Америка, всъщност ние не виждаме нищо ново и от неговите предизборни обещания. И в първия мандат, ако направим паралел и в сегашния, в първите 100 дни той постави всички цели, които беше обещал като кандидат за президент, виждаме и сега същия начин на действие - още от първия ден той започва да изпълнява своите обещания, наложени в предизборната му кампания – нещо, което между другото се харесва и на американците, които го подкрепиха.“ Това коментира пред bTV Radio бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев за встъпването в длъжност на Доналд Тръмп и очакванията от втория му мандат.

„Видимо е и в подкрепата, която той получава и в Конгреса и в Сената, назначенията, които той направи, първо избора на Джей Ди Ванс за вицепрезидент, един от сенаторите, които гласуваха против предоставянето на помощ към Украйна, Марко Рубио, който сега ще бъде държавен секретар, който също се изказва против предоставянето на помощ към Украйна, една от заповедите, които той разписа сега беше за спиране на всички помощи, които Съединените щати оказват на всички страни по света, включително и на Украйна за срок от 90 дни – всичко това показва, че Тръмп по-скоро вижда конфликта като загасващ, той би искал наистина да го прекрати колкото може по-рано, но реалността показва и той го признава, че в момента президентът Путин едва ли би седнал веднага на масата на преговори, защото в момента Русия продължава да има преимущество на бойното поле и да завзема бавно и постепенно нови територии в Украйна, което пък ще дава възможност на Путин когато седне на масата за преговори да има много повече сила в преговорния процес. Но въпреки това Тръмп има няколко лоста, които може да използва, за да накара и Зеленски, и Путин да седнат на масата за преговори. Първо 69% от военната помощ, която получава Украйна идва от Съединените щати, и заплахата за прекратяване на тази помощ ще принуди Украйна да седне на масата на преговори. От друга страна може да се случи тъкмо обратното, тъй като Тръмп беше човекът, който вдигна ембаргото, наложено от президента Обама за износ на високотехнологично оръжие към Украйна и Украйна успя да започне да се въоръжава със западно оръжие след тази отмяна на забраната, така че пък има възможност Тръмп има възможност да натисне Русия и Путин в 2 направления – едното е, ако заплаши, че ще наводни Украйна с американско оръжие и по този начин ще вгорчи живота и кампанията на руската армия в Украйна, а от друга желанието му да намали цените на горивата, като Съединените щати станат един от основните износители на енергийни източници, пък ще намали цените на петрола и на газа и по този начин ще намали приходите в хазната на руската федерация. Има няколко механизма, които Тръмп може да използва и затова според мен по-скоро ми се вижда, че примирието е по-близо, отколкото в целия мандат на президента Байдън“, коментира Керемедчиев по отношение на войната в Украйна.

На въпрос кога е реалистично да отпаднат визите за България, той отговори: „Не мога да направя прогноза, че до края на мандата на президента Тръмп ще паднат визите за България. Румъния направи много и изпревари с много България в тази сфера, както между другото Румъния беше и водеща във вдигането на забраната от страна на Австрия за падането на границите по сухопътния Шенген. Румъния направи сериозна кампания, в това число и разяснителна на своите граждани, помолиха всички ,които имат издадени визи отново да кандидатстват – по този начин да намалят процента на отказите, тоест много сериозна работа свършиха, която ние тепърва сега започваме да вървим по техните стъпки, смятам, че ще отнеме години преди България да се доближи до отпадане на визите, имаме много път да извървим ние и тук не ни е виновна американската администрация, а липсата на стратегия, свързана със служебните правителства, които видимо нямаха такава“.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.