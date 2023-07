Приемането на законовите промени за защита от домашното насилие беше много очаквано от всички, работещи в сферата и освен това е много позитивно. Това каза пред bTV Radio адвокат Милена Кадиева от фондация „Да – обединени срещу насилието“.

„Разбираемо е от една страна това, което често споделят пострадалите от домашно насилие, че системата според тях понякога не работи, но от друга страна, за да може тя да работи по-добре, тези промени бяха много необходими и много чакани от нас вече почти 3 години. Така че когато тази система бъде финансово, с човешки ресурс, административно и юридически подпомогната по начина, по който промените се случват и ще се случват оттук насетне, тогава такъв тип реплики ще бъдат много по-рядко срещани на практика, за щастие.“, посочи адвокат Кадиева по повод коментарите на хора, които не вярват, че законът ще им помогне.

С промените срокът за подаване на молба за защита от домашно насилие беше удължен от 1 месец на 3 месеца.

„За нас, хората, които сме ангажирани с проблема повече от 20 години, този срок е на ръба да бъде достатъчен, нека така да кажем. Според нас трябваше да има и опцията, която беше първоначално предвидена, именно в определени особени случаи този срок да може да бъде удължен на 6 месеца. Тъй като ако един човек бъде подложен на насилие в рамките на целия си живот, да кажем през едни 20 години и той включва обиди, заплахи, подчиняване, неглижиране, преследване, физическо насилие, човек не може да вземе решение да промени драстично този свой живот само за един месец, а много често само за 3 месеца. Много време е необходимо човек да потърси първо помощ, информация и консултация и след това да вземе решение да предприеме стъпки, било те медицински, социални, правни или други според спецификата в неговия случай. Така че да приемем, че удължаването на срока за подаване на молба за защита от домашно насилие на 3 месеца е много добра стъпка и практиката е тази, която ще покаже дали това ще бъде достатъчно. Защото в моята практика е ясно ,че ще ги има няколко случая годишно минимум само при мен, които няма да стигнат до съда, понеже 3 месеца няма да им бъдат достатъчни, надявам се те да са изключение.“, казва адвокат Кадиева.

Според нея, създаването на Национална информационна система за домашно насилие ще покаже колко сериозен е проблемът, и ще може да се проследи как обществото е засегнато и колко струва чисто финансово. Тя обясни, че законът не решава проблема с домашното насилие при хора, които са във връзка, но не съжителстват на семейни начала.

„В момента имам тежък случай с жена, която е пострадала от всички форми на домашно насилие – и физическо, и психическо, и емоционално, и икономическо, и сексуално, която обаче не е съжителствала с партньора си на т.нар. съпружески начала, и съответно не е била омъжена за този човек, така че на практика законът не може да я защити. Следва да се намери начин да се реши този въпрос. Нека не забравяме, че сме 2023г., живеем в нов век, интимната връзка е нещо, което съществува, светът върви напред и ние следва да се движим с него, така че ми се ще при следващи промени да се стигне до решаването и на този въпрос“, посочва адвокат Кадиева.

Цялото интервю с адвокат Милена Кадиева можете да чуете на звуковия файл.