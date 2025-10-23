„Защо децата прибягват до насилие – защото това е примерът, какъвто виждат в нас, възрастните. Аз мисля, че децата изцяло отразяват това, което виждат в средата около тях и действително ние възрастните, все повече примери има за агресия на пътя, вербална агресия, и не сме сякаш достатъчно зрели, за да разрешаваме конфликтите, които имаме по някакъв друг начин – спокойно и чрез диалог. Твърде често прибягваме към насилие и това е, което виждат децата и го възприемат като нещо нормално.“ Това каза в ефира на bTV Radio Милена Николова от Националната мрежа за децата, по повод случаите на агресия сред младежите от последните дни.

„Мерките са като цяло доста комплексни, в училище могат да бъдат предприети мерки в посока въвеждане на така нареченото социално-емоционално учене, това е, когато децата заедно с учител или някакъв друг специалист, педагогически съветник, психолог, разискват проблемите, които възникват между тях и се научават в такива разговори да си разпознават чувствата и също да разпознават чувствата и на своите съученици, да разбират, че съответно другите хора изпитват болка, мъка, тъга. Нещо, което не се говори дори сред нас, възрастните и на нас самите ни е трудно да проявим емоционална зрялост в трудни ситуации, а очакваме същото от децата си и като не го получим, налагаме санкции и наказания. Това не е пътят. Пътят е през подкрепа в училище, през подкрепа в социалните служби, чрез укрепване капацитета и на самите социални работници, които са много натоварени, и въвеждане не на санкции, а на превантивна работа чрез училищни медиации, когато възникват конфликти, чрез мерки за закрила. Защото 15-годиншият извършител от неделя в мола, всички разбрахме от медиите, че това е било безпризорно дете, което идва от много бедно многодетно семейство, бил е в риск, налагани са му мерки, става ясно от медиите също, че няма проследимост какво е било въздействието на тези мерки, детето е било извеждано от семейството, след това връщано. Това са едни много противоречиви послания, които ние като общество даваме на едно такова дете, което идва от много трудна семейна среда и самото дете няма вина за това нещо.“, посочи Милена Николова за мерките, които трябва да бъдат предприети след тези случаи.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.