“За националната детска болница ще бъдат необходими 577 медицински сестри” Това каза в ефира на bTV Radio Милка Василева - председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. “Аз не мога да си представя точно откъде ще бъдат взети тези специалисти. Още преди 10 години бяхме изчислили, че за лечебните заведения които към онзи момент съществуват, както и евентуално за развитието на извънболничната помощ ще са необходими 30 000 медицински сестри, които не достигат. Сега вече недостигът е около 35 000 души”, допълни тя.

