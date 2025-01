“Формите за източване на НЗОК са много, творчествата в това отношение изобилстват” Това каза в ефира на bTV Radio бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова. “Европа остави всяка страна сама да решава дали при ползване на обществени средства частните и публичните лечебни заведения да правят обществени поръчки всичките, а у нас знаете, че е точно обратното. Обществените правят, държавните не. Това се остави да бъде регулирано от местното законодателство.”, допълни тя.

Цялото интервю с д-р Мими Виткова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.