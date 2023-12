„Трябваше всичко това да мине през наистина независим одит и да е ясно – има ли или няма такива нарушения. И тогава трябваше да се прави публично достояние ще се уволнява ли директорът на Пирогов или няма. Защото в момента какво е това? Уронва престижа както на министъра, така на директора на Пирогов, така на директора на цялото правителство. И следващия път няма да гласуват не 50%, а вероятно 70 процента от хората няма да отидат да гласуват на избори.“ Така бившият здравен министър д-р Мими Виткова коментира скандала около директора на Пирогов и решението на здравната комисия в парламента да защити Валентин Димитров и да възложи на министър Христо Хинков да отмени решението за отстраняването му, до произнасянето на всички компетентни органи по случая.

„Преди няколко дни бяхме свидетели на друга подобна ситуация с подуправителя на НЗОК, не мога да си обясня как тези 3 партии, обединени в сглобка, в некоалиция или каквото и да било, как не могат да седнат предварително да си изяснят проблемите и да не правят тези обществени каламбури, както се казва. Онзи ден с подуправителя на касата, днес с директора на Пирогов. Ако погледнем чисто юридически, но в политиката не може да се гледа само правото, на практика тази процедура е спряна, защото доколкото излезе публична информация, съдът е спрял вписването в Търговския регистър на промените, така че това е едно висящо производство – уволнението на директора, докато не се произнесе съдът. Това води не само до намаляване на доверието в здравния министър конкретно, а и до намаляване на доверието в цялото правителство. Това са неща, които на хората им втръсват – всеки ден да се озоваваме в ситуация от проблем на проблем. С подуправителя на касата – на единия ден го избираме, на другия ден му вземаме оставката и на него, и на управителя, и всъщност кой управлява НЗОК в момента? Същата история като с Пирогов. Абсолютно противоположни становища. Министърът казва, че одитният доклад е с установени нарушения, директорът на Пирогов казва, че няма такива.“, каза още Мими Виткова.

На въпрос защо темата за смяната на шефа на тази болница тресе властта дни наред, Виткова коментира: „Защото за съжаление вероятно има обвързаности, които ние няма как да знаем. Всеки седи зад нечия кандидатура и зад нечие име. Но така политика, полезна за държавата не се прави. И ако е вярно това, доколкото разбирам, проблемът с Пирогов се свежда, че едни стари задължения, които са били натрупани преди идването на този директор, са обезпечени с кредит, който Пирогов е взел, и оттук насетне наличието на този кредит пък се приписва на него като проблем, който не е решен все още, но за една година не може да бъде решен проблем, който е трупан години наред преди това. И вместо да се търси изход от тази ситуация, като уволним този директор и сложим другия, какво ще стане? Колко директори сменихме на Пирогов?“

Цялото интервю с бившия здравен министър д-р Мими Виткова можете да чуете на звуковия файл.