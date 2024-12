Като пълна безотговорност на политиците – така бившият здравен министър Мими Виткова определи би ситуацията в страната с поставянето на условия от партиите и трудното избиране на председател на парламента.

„Това за 3 години да вървим до осми поред избори води до такива резултати - формиране на бюджети по неясно какви критерии и с абсолютно липса на всякаква отговорност за какво се изразходват средствата. Така се управлява държавата ни – на парче, от едно служебно правителство към друго, а в здравеопазването това е катастрофа – да не могат хората да стигнат до медицинска помощ, а това са цели региони в страната.“, коментира Виткова пред bTV Radio.

За предвиденото увеличение на парите за болничната помощ в бюджета на НЗОК и планираните повече хоспитализации догодина, Виткова посочи:

„Този проблем не е от сега, въпросът е, че ние само го коментираме и никакви мерки не се предприемат. Ако се върнем към началото на внедряване на осигурителната система и сравним с периода преди нейното внедряване, ние ще видим, че когато населението ни е било с 2 милиона повече, сме имали наполовина брой хоспитализирани болни, без никой да е ограничавал хоспитализациите. Сега, когато населението ни намаля с 2 милиона, ние имаме увеличаване на хоспитализациите почти двойно, в сравнение на периода преди въвеждането на осигурителната система. Това говори за абсолютно безконтролни хоспитализации, той като всяка болница за да има приходи, тя трябва да генерира оборот на пациенти. И след като това е заложено - нарастване на броя на хоспитализациите, няма абсолютно никакъв контрол на хоспитализациите. Строим нови и нови болници, които имат използваемост на легловия фонд даже под 50%, но в същото време въртят празни обороти, за да могат да си докарат приходи и да си генерират доходите на персонала. Така че не виждам някаква промяна в подхода при формирането на бюджета, тъй като увеличението на приходите на касата с 1,3 млрд. последва предишната година, когато бяха увеличени с около 1,1 млрд. Някой от нас би ли могъл да каже това увеличение за 2024г. с какво подобри здравното обслужване? Ние наливаме огромни пари в здравната система и не си задаваме въпроса с тези пари какво искаме да постигнем.“

Целия разговор с Мими Виткова за парите за здравеопазване за догодина можете да чуете на звуковия файл.