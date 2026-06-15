„Държавата в лицето на МЗ е създала този регламент и той е от години, все още не знаем от колко години функционира тази методика, така че никой не може да бъде упрекван, освен от морална гледна точка, че взема такива заплати, след като така е записано във въпросната методика. Възниква въпросът – толкова министри се смениха и никой ли не погледна тази методика, още повече какво правят членовете на тези съвети на директорите, наречени бордове, които са служители на Министерството на здравеопазването? Те не виждат ли състоянието на болниците и абсурда, който е записан в тази методика независимо от финансовото състояние на болницата директорите и членовете на борда да си вземат възнаграждения, които несамо не кореспондират с финансовото състояние, излизат от всякакви категории на възнаграждения, публично известни в страната. Какво е това 40000 евра месечно възнаграждение. Държавата е създала този регламент, фактът, че се оповестява сега – надявам се, че ще има последствия да бъдат коригирани нещата. След като стигнахме до ситуация, в която всяко лечебно заведение само ще определя възнагражденията, в рамките на неговия търговски статут, това е резултатът. Харчим пари без обществен ефект.“ Това коментира бившият здравен министър д-р Мими Виткова след изнесената информация, че директори на болници с натрупани дългове са получавали заплати между 10 и 40 хиляди евро, а чиновници от здравното министерство, които участват в бордове на държавни лечебни заведения са вземали до 8 хиляди евро на месец.

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