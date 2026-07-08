Българите продължават да са сред европейците, които плащат най-много от джоба си за здравни услуги, въпреки че внасят задължителни здравни осигуровки. По данни на различни международни анализи доплащането у нас остава далеч над средното за Европейския съюз. Според бившия министър на здравеопазването д-р Мими Виткова причината не е само в недостига на средства, а в начина, по който е организирана и финансирана цялата система.

„Доплащанията растат непрекъснато през годините. В момента те вече са около 36% от всички разходи за здравеопазване, а преди увеличението на бюджета на Здравната каса бяха над 40%. За сравнение – в повечето европейски държави този дял е около 15%“, посочи тя.

По думите ѝ основният проблем е моделът на финансиране чрез клиничните пътеки.

„Клиничните пътеки първоначално са създадени като алгоритъм за качество на лечението, а не като система за финансиране. У нас те бяха превърнати именно в такава и това стимулира така наречените празни обороти в здравната система“, обясни Виткова.

Според нея през последните години болниците в страната са се увеличили драстично, без това да подобри достъпа или качеството на медицинската помощ.

„През 1997 година оставих 144 болници в България и те бяха напълно достатъчни. Осигуряваха равен достъп на пациентите в цялата страна. Днес болниците са над 340. Построиха се основно в няколко големи града и всички те трябва да бъдат издържани. Това води до ненужни хоспитализации, приеми само за изследвания и лечение, което често не е медицински оправдано“, каза бившият здравен министър.