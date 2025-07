“Злоупотребите с ТЕЛК решения може да се случат навсякъде по веригата. Веригата е много, много дълга” Това каза в ефира на bTV Radio Минчо Коралски - бивш министър на труда и социалната политика. “Ето защо ние дълго време говорихме и продължаваме да говорим, че следва да бъдат направени тъй наречените досиета на хората, които започват от личния лекар, минават през болницата. Всеки човек да има досие и тогава да не е необходимо той да предоставя документите, тъй като всичко онова, което е необходимо за отпускане на пенсия, би трябвало да се намира в това досие. Електронното здравно досие, което в момента не съществува или не е в този вид, в който би помогнало да се предотврати заобикалянето на закона тогава, когато се търси някаква изгода при получаване на пенсия за инвалидност. Но искам да кажа, че все пак е хубаво да се сравняват бройките на хората, които са заловени със злоупотреби и тези, които на практика са преминали през ТЕЛК и имат своето решение, което в никакъв случай не бива да бъде считано за невалидно, тъй като обикновено тогава, когато става въпрос за измами, се насажда усещането, че всички хора с увреждания са измамници. А това далеч не е така.”, допълни той.

Цялото интервю с Минчо Коралски пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.