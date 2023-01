Проблемът със строителството на лотове 4 и 5 от автомагистрала „Хемус“, за които беше установено незаконно строителство, стои в парламента и по всичко личи, че до разпускането му няма да има решение. Това коментира в интервю за bTV Radio служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посочи, че в парламента са виновниците, които не са одобрили предложението му това незаконно строителство да бъде обявено за търпимо.

„Това става само по един единствен начин – със законодателни промени. Това за съжаление депутатите не пожелаха. Моето лично усещане е, че депутатите, които допуснаха – тоест политическата сила, която допусна незаконното строителство, включително и за текущи и основни ремонти, не пожела и нямаше силата да си признае пропуските, да ги реши законодателно и да остави възможността на държавата да се развива по законен ред, което означава, че тя и блокира на практика развитието и строителството на 4 и 5 лот на магистрала „Хемус“. Поне до следващия парламент. Надявам се всички да разберат този проблем. Другият вариант е да съборим незаконното строителство. Веднъж сме дали вариант да го изградим, втори път ще даваме пари да го събаряме, не виждам никакъв смисъл в това. Това са сериозни проблеми, аз бях убеден до последно, че ще се намерят сили в депутатите да одобрят тези текстове, за съжаление това не се случи. Даже получих упреци от част от политическата сила, че едва ли не няма незаконно строителство, че текстът бил лобистки. Не знам за кого лобирам, може би за държавата. Струва ми се странно, че лобирам за държавата, това беше начинът да регламентираме строителството и да продължим напред, като това не е амнистия. Това беше изменение в законодателството, което щеше да предизвика да бъде обследвано това строителство и само горното щеше да бъде обявено за търпимо. Така са решили, така са направили. В края на краищата служебните кабинети не разполагат с парламентарни мнозинства. Случаят беше нестандартен и имаше парламент в доста голяма част от времето. За съжаление, този парламент не сътвори закони.“, заяви министър Шишков пред bTV Radio.

Иван Шишков посочи, че все още не е разговарял с президента дали ще остане на поста регионален министър, но той самият има готовност за това:

„Не виждам никакъв проблем, тъй като начинът, по който сме работили до тук е такъв, че независимо дали ние или който и да дойде следващ регионален министър, още повече, че ние не знаехме, че ще се случи така, че ще има втори служебен кабинет, да има хоризонт, че да бъдат извършени работи и дейности, които да продължат една добра политика в сектора. Той е доста разнообразен. Това, което сме направили е добра основа за продължаване на развитието на политиката в този сектор. И не само в този сектор. В отчета на служебния кабинет стана ясно, че всички министри работихме в много добър екип и работата на всеки министър се е преплитала с работата на друг министър и министерства в различни отрасли. Силата на колектива в този служебен кабинет беше условието за това да свършим доста неотложна и важна работа, за която времето ни беше притиснало буквално до стената. Работихме изключително усилено и мога да кажа, че проблемите, които имахме – особено с фактора, че трябваше да бъде въведен в експлоатация интерконекторът в много кратки срокове, наистина в рамките на тези няколко дни, ние от служебен кабинет се превърнахме в много добър екип, добър отбор, задружен, който да тръгне да решава всички проблеми и така е до днес. Интерконекторът беше недовършен строеж, който трябваше да бъде завършен и имаше демотивиран строител. Работил съм абсолютно усилено с почти всички министри, и с премиера, и с президента. На 3-я-4-я ден имахме среща при президента със строителите. Цялото ръководство на държавата беше впрегнато в тази голяма мисия, и мисля, че успяхме“, каза още министърът.

По проекта за детската болница, Иван Шишков припомни, че са работили усилено с министъра на здравеопазването. „Имаше спорове къде да бъде. Заедно със здравния министър успяхме да направим анализ на възможните терени. Бих казал, че този терен беше може би най-добрият. Той имаше своите проблеми, но проблемите бяха от чисто градоустройствен и правен аспект. Има един частен имот, който е в средата на терена. Направих срещи със собствениците на терена и решихме този проблем. Има вече допускане за изменение на Подробен устройствен план. В процедура сме за подписване на предварителни договори. Може би до 2 месеца ще имаме одобрен устройствен план. В момента министърът на здравеопазването работи в посока да направи добро задание за детската болница – както виждате, две министерства работят изключително силно. Разбира се, и решение на Министерски съвет за обявяване на национален обект. Така че всичкото това нещо, тези дейности и работи, които сме извършвали, сме ги извършвали в определени екипи“, допълни министърът.

По отношение на пътищата, Иван Шишков каза, че е имало много изостанали процедури. „Това, че няма одобрени подробни устройствени планове, забавя строителството, а всеки казва кога ще почне строежът. Един строеж може да почне, когато са завършени всички процедури, ама те могат да бъдат завършени навреме, когато са започнати навреме. За съжаление в България от периода 2018-та-2020-та година, голямото говорене за строителство за съжаление не кореспондираше с реалностите – не само като строителство, а и като подготовка за строителство ,като подробни планове, проекти, разрешения за строеж. Това наистина беше един голям недостатък в тази част. Аз много активно говоря на тема колко магистрали липсват. За съжаление ние не сме построили половината от тези магистрали, които трябва да имаме и когато хората слушат колко нямаме, разбират ако всички тези трасета ги имахме, колко лесно щяхме да се придвижим в България“, посочи още Иван Шишков.

Като един от важните проекти, министърът отбеляза магистралата Русе-Маказа: „Това е изключително важно направление север-юг, направление от Румъния-посока Гърция и Турция, така че това е много важно направление. От Маказа е най-важната връзка с пристанище Александруполис. След срещата на президента с гръцкия президент, още когато въвеждахме в експлоатация интерконектора, се говореше за построяване на петролопровод от Александруполис към Бургас. Това е важно и заради войната в Украйна и новите обстоятелства, които са свързани със света, да можем да осигурим петрол за Нефтохим от друго място. Така че в случая президентът е започнал разговори, съвсем скоро очаквайте, че ще бъдат подписани договори в тази посока и ще започне проектиране в тази посока с този петролопровод. Тоест съвсем логично е, че е много важно и самото трасе до Маказа и връзката с това пристанище Александруполис. Така че това са важни неща. Тази магистрала пресича и магистралата Марица и Тракия. За магистралата Русе-Маказа одобрих подробни устройствени планове до Бяла, включително обхода на Бяла, това е пътят с най-много ПТП-та. Считам, че в рамките на 3-4 месеца, в рамките на мандата на следващия служебен кабинет, ще бъдат докарани нещата до там, че да има постановление на МС за тези 2 лота да стигнем до отчуждаване и да започнем максимално бързо и да се доближим до строителство. Даден е и аванс в тази посока. Възложено е и успоредно проектирането на технически проект, така че да може този път да стартира по най-бързия начин, защото той е изключително важен“.

