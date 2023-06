Заместник-председателят на ПГ на Продължаваме промяната-Демократична България Мирослав Иванов разчете днешното обръщение на Иван Гешев като заявка за влизане в политиката и заяви, че не е изненадан от това.

„За мен това не е изненада, защото поведението на г-н Гешев преди да стане главен прокурор, а и особено след това, когато медийното внимание вече беше по-концентрирано върху неговата особа, той се държеше като политик. Той далеч не се държеше като магистрат, още по-малко не се държеше като магистрат, който заема подобна изключително важна длъжност в структурата на съдебната система – фигурата на главния прокурор. Така че това негово изявление днес за мен не е изненада. Аз не вярвам обаче, че има хора, които вярват на неговите заявки, защото поведението на г-н Гешев за огромно мое съжаление и за съжаление на цялата общественост беше очертано от прояви на безочие, наглост и крайна липса на професионализъм. Тук бих искал да дам няколко примера. Когато той беше призоваван и имаше изслушвания в парламентарната правна, когато му бяха задавани въпроси за знакови дела, например за руско влияние в страната, за потенциални терористични актове, г-н Гешев казваше, че не е запознат с тези производства и не знае какво се случва там. Напомням и за делото КТБ, когато инициалите Д.П. според него означаваха „държавно предприятие“. Напомням за „8-те джуджета“. Напомням за превода на „Барселонагейт, който чакахме месеци, даже години наред. Така че обществото ще даде своята справедлива оценка за неговото поведение“, заяви Мирослав Иванов пред bTV Radio.

„За 4 години за съжаление не видяхме да има последователност в неговите действия по отношение на основната му функция, а именно да направлява държавното обвинение. И всякакви твърдения, че видиш ли, неговото отстраняване е тенденциозно, нямат връзка с реалността. Той беше избран при съмнителни обстоятелства, при една процедура, при която имаше един единствен кандидат за толкова съществена функция в съдебната власт. Един единствен кандидат, с наложено вето, върнат повторен избор, отново при един единствен кандидат, месеци на протести, 2 искания за неговото предсрочно освобождаване. Това се случва в рамките на по-малко от 4 години. Това е прецедент, както е прецедент и неговото предсрочно освобождаване“, коментира още Иванов.

Според Иванов, няма опити за намеса от страна на ПП-ДБ в съдебната власт: „ Би имало намеса, ако ние сме заявили кой трябва да бъде главен прокурор или сме изпращали sms-и на лицата, които избират главния прокурор. Такива действия от наша страна няма. Но когато има подобна изключително тежка криза в един от основните стълбове на нашата държава, другите 2 власти не могат да останат безучастни. Виждаме, че тази криза, който има в съдебната система и в частност в прокуратурата, се задълбочава, вместо да се разрешава. Ние не можем да станем безучастни и трябва да вземем отношение. Защото България ще излезе от блатото на корупцията и завладяната държава и от последните места на всички европейски класации по качество и стойност на живот, едва когато успеем да се преборим с корупцията, едва, когато има адекватна съдебна реформа и едва, когато бъдат въведени такива правила, които да гарантират обективното прилагане на законите.“

По отношение на казуса с Кирил Петков и доброволния отказ от депутатския му имунитет, Иванов посочи: „3 инстанции обявяват, че няма извършено престъпление. Преписката там е от порядъка на 30-40 страници, без никакви нови доказателства ВКП се сеща от днес за следобед буквално да иска този казус повторно да се разгледа и да се поиска снемането на имунитета на Кирил Петков. И всъщност създаването на парламентарната комисия гарантира точно това – че всеки един казус, по отношение на който се иска снемане на имунитета на народен представител да не бъде върнат отново в прокуратурата и да отлежава на трупчета както редица казуси досега. И г-н Петков още в деня на нейното създаване каза, че той ще си даде имунитета, преди да се стигне до гласуване.“

Всеки народен представител ще прецени сам за себе си дали доброволно да снеме имунитета си или не, каза още заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ.

