„Нека ясно да си дадем сметка, че каквото и да се карат, да се препират, ротация ще има и ще има отново кабинет.“ Това коментира в ефира на bTV Radio бившият депутат от НДСВ и Новото време и бивш министър на енергетиката Мирослав Севлиевски, по повод напрежението във властта около ротацията и критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че „Продължаваме промяната-Демократична България, че се опитват да си направят ребрандиране на имиджа като антикорупционери“.

„Виждам нещо като политическа говорилня, в което всеки един от участниците в сглобката се опитва да радикализира по една или по друга тема, за да създава или приятно настроение на собствения си електорат, или пък да се опитва да създава отвращение в електората на някой от партньорите. Не виждам нищо специално, обичайно е, Борисов по този начин говори последните 20 години, така че това не е ново. Той така е говорил и за свои министри, и за предишните си партньори, така че не е нещо специално. В същото време разбира се, Продължаваме промяната все още са новаци в политиката, не показват политическа сръчност, даже аз за себе си отбелязвам разочарование от Атанас Атанасов и Христо Иванов, от които чаках повече, но така или иначе това са реалностите.“, каза още Севлиевски.

За разкритията около Мартин Божанов – Нотариуса и дали ще се стигне до неговите покровители, Севлиевски посочи: „Така или иначе започна нещо в съдебната система, този трагичен случай при всички положения ще катализира отговори на много въпроси, които висят в общественото пространство от години.“

Бившият депутат от НДСВ и Новото време каза, че е присъствал на първата среща на дискусионния клуб „Ускорение“, в който анализатори видяха прилики с Новото време от преди 20 години: „При всички положения, аз бях на първата среща предната седмица, стоейки най-отзад и гледайки публиката и основните презентатори на идеята, виждам, че има заявка за подреждане на политическия дневен ред, а когато някой иска да реди политическите приоритети, той категорично има политически ангажименти, цели, намерения и т.н. Дали ще се нарече клуб, група за натиск, няма да е синдикална организация, целите й ще бъдат политически. Много неща бяха казани, но при всички положения само това, че Панев е привлякъл към себе си двама силни и достойни български бизнесмени – Левон и Филип Ромбаут, това е добра индикация, защото времената в момента са такива, че ни трябват опитни хора да влизат в политиката и в обществения дебат. Някога преди 20 години нашата цел беше да привлечем младите и повече младежка енергия да вкараме в политиката, сега не отричам нищо за младите, но при всички положения има нужда от хора с опит.“

„Ускорение“ е политически синоним на нашия слоган от преди 20 години – „България няма време за губене.“ Така че тук приликата е 1:1. Разбира се, има много прилики, има и доста разлики, основната цел на Новото време преди 20 години беше да изгради и да модернизира българската политическа инфраструктура, която касаеше политическите закони – Законът за референдумите, Законът за политическите партии, тяхното финансиране, Избирателен кодекс, Закон за лобизма и т.н. Сега Владислав Панев говори за финансова и енергийна инфраструктура в България, което също е важно, и това обаче е възможно сега да се говори, защото някога ние си свършихме работата. България с всичките си кусури е работеща и функционираща демокрация, България стана член на НАТО и на ЕС благодарение на моето и на предишните политически поколения, и днес е дошло време да се надгражда. Една от приликите е, че и двата клуба, да ги наречем, имат за цел да спрат изтичането на електорална подкрепа от чувалите на основните партии – сега на Промяната, някога на царската партия, тогава имаше капсулиране около групата на Царя и така наречените юристи, а сега виждаме капсулиране около лидерите на участниците в сглобката.“, каза още Севлиевски.

