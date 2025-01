„Аз смятам, че този кабинет при всички положения ще оцелее до кампанията за президентските избори, което е след година и 10 месеца. Което означава, че година и половина този кабинет, независимо от какво мнозинство – явно или неявно, ще бъде крепен и поддържан и ще го има. Би могло да се очаква, че по време на кабинета ще има ротации или заместване на министри, но не смятам, че ще има промяна на министър-председателя, който е основната фигура в кабинета. Така или иначе, аз го гледам като кабинет на малцинството, а по-скоро партията на Ахмед Доган го подкрепя, без да участва в него, но аз мисля, че ако те не го подкрепят, ще има други, които го подкрепят. Не виждам първо от опозицията или така наречената опозиция, която е в момента, кой има интерес от предсрочни избори. Да кажем – най-рано бихме могли да очакваме избори догодина напролет, ако не година и 6 месеца, то поне година и 2 месеца този кабинет ще оцелее и ще го има.“ Това коментира пред bTV Radio Мирослав Севлиевски, бивш депутат от НДСВ и Новото време, и бивш министър на енергетиката.

На въпрос дали след края на президентския мандат Румен Радев ще излезе на политическия терен със свой проект, Севлиевски отговори: „Вие повдигате най-задавания въпрос по отношение на всички президенти през последните 30-на години. Аз си спомням, че преди близо 30 години този въпрос беше задаван на Жельо Желев и покрай него и аз тогава съм имал проект за политическа партия, ръчкал съм го той да прави, други са имали, и така през годините всеки един от президентите. Този президент млад ще излезе от президентството. Жельо Желев излезе на 61 години, което е голямо разхищение – млади президенти след 2 мандата в президентството да напускат българската политика, защото на тяхно място идват хора, които или сами си печатат дипломите като една Калинка преди 10-на години, или като онзи човек, който продавал шнорхели и събира кураж веднага да стане премиер на републиката. Това е абсурдно. И аз мисля, че няма да бъде лошо, ако Радев събере кураж и направи собствен проект. За разлика от предишните или останалите президенти, които бяха преди него, Радев няма пряка връзка с нито една от партиите, които съществуват в момента, така че няма партийни окови, които могат да го дърпат надолу или нагоре.“

На въпрос дали Бойко Борисов би се кандидатирал за президент, Севлиевски отговори: “На мен ми изглежда доста логично той да се кандидатира за президент. Аз мисля, че ако към днешна дата гледаме потенциалните кандидати за президентските изори, то Бойко Борисов е с най-големи шансове, защото неговата партия последните 4-5 години на всички избори печели над 500 хиляди гласа. За да бъде избран за президент му трябват още горе-долу 500 хиляди и той би могъл да направи някаква коалиция. Към днешна дата той изглежда като най-възможният да бъде избран кандидат. Разбира се, партията му може да има и други кандидати или той самият да посочи друг кандидат.”

