“Какъв е текущият статус на проекта за изграждане на национална детска болница? Защото такъв не съм видяла до момента. Да ни се обясни като родители, граждани или всеки има право всъщност да попита, защото всеки един данъкоплатец има право да разбере къде отиват парите му” Това каза в ефира на bTV Radio Моника Василева от ВМРО - София, която изпрати 5 въпроса до здравния министър. “Отговори не получих, което е много странно. За пореден път всъщност се сблъсквам с въпроси, зададени към здравното министерство и отговори не получавам. Най-много входящ номер” Тя разказа и за собствения си опит като майка: “Моят опит като родител е, че не получаваме адекватна грижа в повечето случаи. Когато ми се наложи да потърся за пръв път специалист кардиолог, детски, беше адски трудно, защото тези, които са останали, графиците им са препълнени с месеци напред. Детенцето ми има сърдечно заболяване, вродено, което изисква проследяване от двумесечна възраст досега и съответно е много трудно да намериш първо, как да се изразя, човек, който е отдаден на професията си и би установил реално каква е причината, откъде идва и да се проследи адекватно, защото тези, които са останали, вече са доста възрастни и повечето са спрели практиката си” допълни тя.

Цялото интервю с Моника Василева може да чуете в прикачения звуков файл.