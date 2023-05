“Информацията, че изкуственият интелект може да чете мислите ни е доста стряскаща, но логична от гледна точка на възможностите на тази технология” Това каза в ефира на bTV Radio Борис Гончаров - инструктор по информационна сигурност. “Този тип технологии, с използването на скенер, който наблюдава потока на кръв в мозъка може да разчита изображения, които си представя и мисли съответното лице. Този експеримент е разработен в университет в Тексас. Това не е изненада по една проста причина и то е, че това, което ни убягва е, че за този тип технологии всичко е език и всичко може да бъде текст. И всичко може да бъде представено под формата на текст. Дали ще е информация, получена от ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) или това е текст, който даден потребител вкарва или се опитва да получи отговор, за този тип алгоритъм това е без значение”, обясни още той.

