“Аномалия е драстичното поскъпване на млякото и яйцата” Това каза в ефира на bTV Radio бившият председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища Едуард Стойчев. “Нямам обяснение как е възможно при около 90 стотинки изкупна цена на литър мляко, 10 литра мляко са нужни за производство на 1 кг. кашкавал, и 30 лева крайна цена за потребителя. Някои казват, че причината е във високата цена на електроенергията, обаче държавата компенсира. Скъпи горива, но когато натовариш един камион с кашкавал, на килограм цената е някакви стотинки”, каза още той.

Може ли служебното правителство да се справи с високите цени на храните и къде по пътеката до потребителя се слагат най- големите надценки? Чуйте повече от разговора на водещата Лили Ангелова с Едуард Стойчев.