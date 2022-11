На колко години раждат българките и увеличава ли се броят на жените, които не планират да имат дете? Чуйте разговор с писателя и ръководител на катедра Социално-икономическа география в Геолого-географския факултет на Софийския университет Георги Бърдаров в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.