Има риск кадровите проблеми да нажежат толкова политическата атмосфера, че да породят сериозен проблем. Това заяви в интервю за bTV Radio заместник-председателят на Парламентарната група на Продължаваме промяната-Демократична България и бивш правосъден министър Надежда Йорданова. В деня на лидерската среща заради напрежението във властта, тя коментира дали кадровите назначения на ключови позиции могат да бъдат темата, която може да събори управлението.

„Струва ми се, че след 5 поредни избори ние в Народното събрание, пък и колегите в изпълнителната власт трябва да проявят достатъчно мъдрост, за да не се стига до тази ситуация. Защото България има да решава много сериозни проблеми, които откриват и големи възможности. Аз не искам и мисля, че никой не може да допусне да понесе тази отговорност влизането на България в Шенген или в еврозоната да стане жертва на това как точно се казват двама или трима областни управители или дали някой е назначен за министър или шеф на агенция. Това просто е безотговорно!“, каза Надежда Йорданова.

„Редовното правителство е резултат от трудни разговори, както ние от ПП-ДБ, така и колегите от ГЕРБ направиха сериозни отстъпки, защото водещото – националният интерес на държавата е да имаме редовно правителство, подкрепено от парламента. Така че – аз мисля, че от тази гледна точка – каква е голямата цел, какъв е националният интерес, и двете парламентарни групи трябва да положат усилия да стигнат до работещи решения. Ние многократно сме настоявали още по време на обсъждането на законодателната програма, на управленската програма, след това на намиране на най-добрата формула за правителството. Един от важните елементи е да има ефективни механизми за вземане на решения и за превеждането им в изпълнение. Един от тези механизми е формирането на борд или комитет, думата няма значение. И съответно писмени гаранции за изпълнение на постигнатите решения – не само от гледна точка на персоналния състав, но и на конкретните законодателни предложения. Така че няма някаква промяна в нашата позиция. Ние виждаме, че като че ли публично поетите ангажименти, включително и чрез декларация, за съжаление към настоящия момент не се оказват достатъчно надлежен механизъм. Това, което прави впечатление последните 2-3 седмици е като че ли персоналните спорове да излизат напред, за сметка на законодателната работа в Народното събрание. И даже важни законодателни инициативи да стават заложник на персонални спорове. Тази ситуация трябва да бъде преустановена, защото всички ние съзнаваме и по време на началото на работата на 49-то Народно събрание заявявахме, че важни са реформите, които трябва да се проведат и поради това всякакви други персонални спорове или пък теми с неясни последици, които не са реформаторски, трябва да останат на заден план. Реформите не могат да бъдат заложник на някакви други неясни интереси“, каза още Надежда Йорданова.

Цялото интервю с Надежда Йорданова за отношенията в управлението, конституционните промени и Закона за защита от домашното насилие, можете да чуете на звуковия файл.