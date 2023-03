Кандидатът за народен представител от Продължаваме промяната-Демократична България и бивш правосъден министър Надежда Йорданова потвърди в ефира на bTV Radio, че е изключена коалиция с ГЕРБ-СДС.

„Ние от ПП-ДБ многократно последователно сме изразявали позиция, че съвместно управление с ГЕРБ на този етап е невъзможно. То е невъзможно не заради наше решение да тропваме по масата, а защото за наше съжаление ГЕРБ още не са показали, че разбират защо хората не искат ГЕРБ да е в изпълнителната власт. Гордиевият възел тук е за това как да се справим с корупцията. Нещо, което трови тъканта на българската държава, на българското общество и трябва да се справим“, коментира Надежда Йорданова.

„Ние от Продължаваме промяната –Демократична България се явяваме на тези избори с желание да получим подкрепа от българските граждани и да имаме първия мандат в 49-я парламент, за да можем да предложим стабилно реформаторско правителство. Действително възможна е хипотеза, в която да нямаме мнозинство. Ние сме реалисти в това. Затова за формиране на правителство ще търсим подкрепа от политическите партии, които са представени в парламента по конкретни национални задачи, по конкретни приоритети, защото България вече 2 години е в парламентарна криза, не може да излъчи правителство, за пети път сме на избори, същевременно пред България има и големи възможности. Например съвсем реалистично е България да влезе в Шенген. Съвсем реалистично е в рамките на 2 години да 70% се намали административната тежест. Да направим радикална реформа на съдебната власт, включително и конституционна, да модернизираме армията си, да влезем в еврозоната. Това са задачи, около които ние ще търсим подкрепа от парламентарно представените партии“, посочи още Надежда Йорданова.

По повод възможностите за формиране на конституционно мнозинство за продължаване на реформата в съдебната система и думите на Христо Иванов, че ГЕРБ и ДПС дават знак за отстъпки по темата, Йорданова заяви: „Крайно време е съдебната система да бъде променена, така както изискват международните демократични стандарти. Работеща ефективно отчетна прокуратура и истинска съдийска независимост – Висшият съдебен съвет да се раздели на две, а главният прокурор да не бъде всевластен властелин върху прокуратурата. И затова е необходимо конституционно мнозинство. 160 гласа са нужни за изменение в Конституцията. Това не бива да се интерпретира обаче като управленско мнозинство. Конституцията и българският парламентарен модел много ясно е наложил разликата между двете мнозинства. От една страна имаме обикновено парламентарно мнозинство, което избира правителство и приема законите, а конституционно мнозинство, което изисква 160 гласа. Логиката на конституционното мнозинство на законодателя е била да принуди политическите сили за най-съществените въпроси, конституционните въпроси на държавата да търсят консенсус, а да не се налагат с тропане по масата и един или два гласа превес“.

