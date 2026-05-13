„Предстои в парламента да се води дебат за това какъв да бъде кръгът от лица, които ще могат да номинират членове на Висшия съдебен съвет и инспектори в Инспектората към ВСС, защото трите внесени законопроекта имат различия.“ Това каза в ефира на bTV Radio Надежда Йорданова – депутат от „Демократична България“ и бивш министър на правосъдието.

„От „Демократична България“ настояваме членове на ВСС да могат да предлагат висшите училища с най-високо оценени юридически факултети – първите три в рейтинговата система, както и Висшият адвокатски съвет. По отношение на Инспектората предлагаме съдиите, прокурорите и следователите също да могат да номинират инспектори“, обясни тя.

Йорданова подчерта, че окончателното решение остава в правомощията на Народното събрание.

„Не искам да се създава впечатление, че някой изземва компетентността на парламента и ще решава вместо него. Няма такова нещо. Крайното решение, така както е по Конституция, е на Народното събрание“, заяви тя.

По думите ѝ различните парламентарни сили имат различни предложения по темата.

„Колегите от „Продължаваме промяната“ предлагат право на номинации да имат Съюзът на юристите в България и Софийският университет. От „Прогресивна България“ пък не предлагат разширяване на кръга от номиниращи организации. Какво ще бъде прието предстои да видим между първо и второ четене“, каза още Йорданова.

Тя подчерта, че има сериозна подкрепа от академичната и професионалната общност за разширяване на кръга от организации, които могат да издигат кандидатури.

„Трябва ясно да се подчертае, че има много гласове от академичната и професионалната общност, според които кръгът от лица, предлагащи членове на ВСС, трябва да бъде разширен, за да се гарантира, че това действително ще бъде обществена, а не партийна квота“, допълни Надежда Йорданова.