„53 000 обаждания за домашно насилие през миналата година има на тел. 112. При нас над 2000 души са се обадили на нашия горещ телефон. Има над 5000 заявени заповеди за защита от домашно насилие. Напоследък има и много яростно представяне и злоупотреба със закона и атаки срещу неправителствените организации и тези, които работят по определени случаи.“ Това каза в ефира на bTV Radio Надежда Стойчева, психолог и директор на Фондация „Асоциация Анимус“.

По повод приетия от правителството координационен механизъм за подкрепа и помощ на пострадалите от домашно насилие, по който „Асоциация Анимус“ участва с експертиза, тя посочи: „Най-важното е, че са описани отговорностите на всеки. Ако една жена се обърне към определени звена, които са свързани с насилие, дали е в МВР, дали е на телефона, дали в социалните служби и дори в малките населени места в общината, отвсякъде ще може да се дават сигнали и да се придвижва случаят и ще има описана възможност къде да се получи помощ и едно взаимодействие, което не оставя в празното пространство пострадалите от домашно насилие. Ние много отдавна участваме в работните групи, многократно е преработван този координационен механизъм и много се радваме, че най-накрая се финализира. Но е важно не само да се приеме, но и да се изпълнява, както и законът за защита от домашно насилие е необходимо да се изпълнява. Ние намираме за трудно точно това – неизпълнение навсякъде на новите изменения на закона, както и за подпомагане на пострадалите.“

Горещата линия за пострадали от насилие е 0800 18 676.

