“Имаме наблюдения, че в Благоевград, Кресна, Сандански, Петрич и в тази част на западна България е държава в държавата. Властите изобщо не искат да изпълняват закона и там се вършат безобразия, включително и полицията участва в подобни неща и не съдейства на жертвите” Това каза в ефира на bTV Radio Надежда Стойчева от “Анимус”. “А не би трябвало да е така, защото има много добър закон, който да защити жертвите. Органите на реда там не прибират извършителя, не му търсят сметка, няма никакви организации които да помагат на пострадалите и те се оправят сами, след което като видят, че никой не им помага се отказват”, допълни тя.

Цялото интервю с Надежда Стойчева може да чуете в прикачения звуков файл.