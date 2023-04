Има ли шанс за съставяне на правителство, и накъде вървят преговорите след лидерската среща тази седмица и след завъртането в медиите на предполагаеми имена за министри? Анализът в предаването „Важното, казано на глас“ тази седмица е на журналистите Красина Кръстева и Веселин Стойнев.

„За да разберем накъде вървят, те трябва да са наясно къде искат да стигнат. Засега поне моето впечатление от това как вървят разговорите е, че единствено Борисов е наясно къде иска да стигне. А от Продължаваме промяната и Демократична България не знаят какво точно искат. Когато не знаеш какво точно искаш или си поставяш неосъществими цели, няма как да ги постигнеш. А засега те или не знаят какво искат, или си поставят неосъществима цел. Защото целта да имат собствено правителство, което да няма влияние на ГЕРБ, при положение, че не могат да съберат подкрепа за такова правителство, а поставят просто като лозунг – подкрепете ни, защото сме хубави и искаме да направим още по-хубави неща, са трудно осъществими. В политиката трябва да знаеш как, какво и с кого“, каза Красина Кръстева.

„Моето подозрение е, че поне ако съдим от говорителите от частта ПП-ДБ, те са главно от Продължаваме промяната. И че всъщност това, което искат да постигнат, ако се чудим какво искат е според мен – или да наложат участие на своите лидери в правителството, или да се върви на избори, или по-скоро да останат в опозиция. И на практика се повтарят опитите за протакане, за имитиране на преговори, което видяхме и в предишния парламент – когато издигнаха кандидатурата на академик Денков. Така че това е в общи линии жалко следствие от непремерения стратегически ход промяната първа да обяви след края на изборите 2 много тежки условия – никога подкрепа за правителство с първия мандат или с участието на ГЕРБ. Това абсолютно изключва всякаква възможност за участие на ПП с ГЕРБ, освен ако не се тълкува много превратно и смешно, както направиха един такъв опит и Борисов, който макар и да няма богат парламентарен опит, както ни е известно, много добре го разказваше – това е невъзможно, когато те се опитаха да приложат идеята – правителството е наше, а вие ще го контролирате от парламента. И Борисов им каза – извинявайте, но вие сте 64. Как така ще ви контролираме, можем да ви бламираме, ако поискаме, даже може да ви свалим буквално на следващия ден. Тоест не се отчита фактът, че всъщност и ГЕРБ, и ПП са едни изключително малцинствени формации, макар и първи. И че няма как без каквото и участие на друг да се случи. Бих казал още, че дори правителството на малцинството с първия или втория мандат означава договорка с останалите то да може да се случи – тоест ти дори да не гласуваш и да не влезеш в зала, за да свалиш кворума“, коментира Веселин Стойнев.

