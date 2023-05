“Нека разбия един от клиновете на Борисов, които той се опитва да вбие в коалицията “Продължаваме промяната - Демократична България” по подхода разделяй и владей. В кабинета на академик Денков има 6 кандидатури, които са от “Демократична България”. Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от ПП-ДБ Настимир Ананиев. Той не пожела да посочи имената на съответните кандидати. “Ние си имаме процес с органите, които дават мандат на всяка една политическа партия, която участва в коалицията. Може би колегите от ДБ са решили да нямат ярки политически фигури, но това е тяхно решение.”, допълни Ананиев.

“Видно е за всеки, че Борисов е доста притеснен. Почти всеки ден има различно мнение за подхода какво ще се случи и с кого ще преговаря. Има някаква обърканост”,коментира още той.

Цялото интервю с Настимир Ананиев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.