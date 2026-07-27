По повод днешната катастрофа с автобус на „Цариградско шосе“ в София и мненията на експерти за ефективността на бетонните разделители, бившият председател на Транспортната комисия в парламента и политик от „Волт“ Настимир Ананиев посочи:

„Всеки, който е пътувал до Гърция ще забележи, че там се използват страшно много бетонните разделители. Почти навсякъде ги има по всички скоростни пътища и магистрали, така че щом в Гърция ги ползват, не виждам проблем и ние да ги ползваме. Въпросът е да бъдат поставени с цел предпазване на човешкия живот. Средата трябва да бъде безопасна и да бъде направена така, че когато се случи човешката грешка, да може както тези бетонни джърсита са удържали този стар икарус. Между другото, хайде да сменим този автопарк! Тези икаруси, аз съм се возил на тях като бях ученик, преди 40 години. И все още ги използваме. Чухме, че е минал на технически преглед, но една кола като е стара, е стара, може да е минала, но това не означава, че след една седмица няма проблем. Макар че може и самият водач може да е предприел рисково изпреварване, може да е изпуснал волана и да не може да го удържи, това е автобус, тежък, дълъг и т.н. Ще разберем какви са причините. Но средата е много важна, инфраструктурата и разбира се, автомобилният парк, с който разполагаме“.

След като Илияна Йотова потвърди, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента, а лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че тя може да бъде победена само от кандидат, който обединява център-дясното пространство, Настимир Ананиев посочи:

„Тук има няколко нюанса. Борисов като казва център-дясното пространство, той си представя как кандидат на ГЕРБ ще обедини всички, но няма как да се получи, да бъдем реалисти. Не може кандидат на ГЕРБ да обедини цялото пространство. Тук има два нюанса. Кой е този кандидат, който би стигнал до балотаж. Другото нещо – почти е сигурно, че ще има балотаж, защото според законодателството, на базата на последните парламентарни избори, а ние имахме доста голяма активност, трябва поне 50% да са гласували на първи тур, и някой от кандидатите да има 50% плюс 1 глас, за да бъде избран на първи тур, което към момента го виждам почти невъзможно да се случи, което означава, че почти със сигурност ще имаме балотаж на президентските избори. Въпросът е кой е този кандидат, който може да стигне до балотаж, най-вероятно срещу Илияна Йотова. Почти не виждам двама кандидати, които да вземат по-голям резултат от Илияна Йотова. Но също трябва да имаме предвид, че много от непредизвиканите грешки на кабинета Радев се пишат на Илияна Йотова, много от нещата около бюджета и другите неща, изпуснати думи, хора, които не са подготвени медийно да говорят, неща, които се казват и след това премиерът Радев излиза да изясни някои от моментите, това удря периферията на хората, които дадоха това пълно мнозинство на Прогресивна България. Тук самата Прогресивна България трябва да си прегледа действията и да си стегне редиците, защото в момента правят много непредизвикани грешки, които според мен се пишат на Илияна Йотова. Това, което е важно за център-дясно е коя е тази кандидатура, която няма да има политически облик, защото в момента, в който излезе някой близко до ГЕРБ, половината хора ще кажат – това е кандидат на ГЕРБ и няма да гласувам за него. Ако излезе някой, който е много близко до ПП-ДБ, половината ще кажат – аз не искам да гласувам за такъв кандидат. Трябва кандидат, който има по-граждански профил, който се припознава от по-широта маса от хора – да разтвори ветрилото на избирателите. Президентските избори са мажоритарни, там е важно кой е кандидатът и кой е кандидатът за вицепрезидент.“

Целия разговор с Настимир Ананиев за мерките за пътната безопасност и актуалните теми от последните дни, можете да чуете на следващия звуков файл.