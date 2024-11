„По моя вътрешна информация, те са били предупредени, имало е обсъждане и те са знаели, че ако гласуват по един начин, ще бъдат поискани техните оставки и ще бъдат изключени. Така че те са били наясно с тези събития. Дали е правилно или не, според мен когато си част от една коалиция, и трябвало да се съобразяваш с решенията или да излезеш и да кажеш защо няма да се съобразиш. Като цяло за мен това вътрешно действие е свързано с напрежение между Продължаваме промяната и Демократична България като цяло, тъй като ДБ знаете, че се дърпаха за подкрепата на Силви Кирилов, в един момент днес излизат и казват – ще подкрепим еднократно. Според мен те са знаели, че Даниел Лорер и Явор Божанков няма да гласуват и че всъщност тяхното гласуване няма никакво значение, тъй като беше много ясно от калкулацията, че виси всичко буквално на един глас да може да мине изборът на Силви Кирилов. Не виждам кой печели от цялото това вътрешно напрежение. Разбирам и Демократична България, защото те се опитват може би да правят някаква вътрешна интрига. Последните 5-6 парламента те винаги имат 18 или 19 депутата. Даже и преди, когато бяха сами, преди ПП, пак бяха толкова народните представители, плюс или минус един или двама човека и за съжаление ПП губи страшно много, от 50-60 депутати те сега са на 17. И тук идва един въпрос – ако има нови избори, не е ли по-добре тези две формации да се разделят и да дадат повече възможности на повече избиратели да гласуват за различен вид политика и начин на постигане на политики в Народното събрание? Тъй като знаем, че те са единомишленици по много теми, но има и теми, по които се различават.“ Това коментира в ефира на bTV Radio бившият депутат и политик от партия Волт Настимир Ананиев, по повод днешното гласуване на Даниел Лорер и Явор Божанков. Те не спазиха партийното решение и гласуваха против кандидатурата на Силви Кирилов за председател на Народното събрание, в резултат на което Лорер беше изключен от всичко органи на Продължаваме промяната, и бяха поискани оставките на двамата от парламентарната група, но от Демократична България са се обявили против изключването им.

