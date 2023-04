“Много ясно и категорично заявихме, че няма да подкрепим първия мандат на ГЕРБ или правителство с тяхно участие” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от “Продължаваме промяната - Демократична България” Настимир Ананиев. “Може би и в самия ГЕРБ ще се разбере, че има лица и фигури, включително и самият Борисов, които трябва да дадат крачка назад. Тогава можем да седнем и да говорим, но не и в условия, в които не посочим какво се случва и какво се е случвало в България. Ако се стигне до втория мандат аз смятам, че трябва да се разговаря с всички партии в НС. Когато правиш кабинет на малцинството, ти предлагаш управленска програма и лица, които да поемат различните ресори”, добави той.

Цялото интервю с Настимир Ананиев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.