IT компаниите изпитват сериозен недостиг на кадри. А липсата на редовен кабинет и политическата несигурност в страната се отразява върху бизнеса. Това заяви изпълнителният директор на Българската стартъп асоциация Недялко Дервенков в интервю за bTV Radio. Той посочи, че недостигът на квалифицирана работна ръка е факт не само в България и посочи законодателните решения, с които може да бъде решен проблемът.

„В момента в нашата IT индустрия, ако пуснем от въздуха 40-50 000 човека, ще бъдат моментално погълнати. Тоест липсата е сериозна, тъй като в индустрията горе-долу работят между 50 и 60 хиляди. Тоест почти същото количество може да бъде погълнато в момента. Начините на решение на този проблем всъщност са 2. Едното е дългосрочното, за което никога не трябва да спираме да мислим, защото то е устойчивото – това е качествена промяна в образователната система, така че тя да захранва индустрията с кадри. Има обаче и краткосрочни и средносрочни решения, като например стартъп визата, за която BESCO се бори вече толкова много време – правото на предприемачи от трети държави да стартират бизнес в България и да пребивават на територията на България заедно със семействата и своите партньори, доказвайки, че всъщност стартират бизнес с висока добавена стойност. Сините карти, функциониращи бързи и лесни сини карти – това е нещото, което пък позволява да се наемат служители, лесно и бързо, от трети държави извън ЕС. Това са решения, които е крайно време да се случат в България и то по правилния начин. Да са лесни и удобни за ползване, и всъщност със всички останали преимущества, които има България, това да е, така да се каже, черешката на тортата, която да улеснява достъпа на тези хора. Това нещо работи и е доказано с добри примери отвън“, коментира Недялко Дервенков.

По отношение на политическата несигурност и влиянието върху бизнеса, изпълнителният директор на BESCO заяви: „Имаме нужда от стабилност, от предвидимост, имаме нужда от хоризонт на промените, с които работим. Трябва ни кабинет, за да можем да гласуваме всички тези неща, по които BESCO работи – а именно достъп до капитал, достъп до талант, редица регулации. Не може всяка добра идея да става политическа жертва, защото в момента фрагментацията е водещият начин на мислене. Имаме нужда от обединение, от колективизъм. Живеем в тежки икономически времена и само от нас зависи като барон Мюнхаузер да се хванем за косата и да се изкараме от блатото – колективно, заедно.“

Преди дни Българската стартъп асоциация отбеляза 5 години от създаването си и отличи най-успешните компании за годината. Сред тях и първият български еднорог - технологична, стартираща компания, оценена на 1 милиард долара.

„Този еднорог беше много чакан. Той беше символ както на икономическия прогрес, така и на имиджовия прогрес на България. Изключително важен е от гледна точка и на инвеститорите, които са чужди западни инвеститори, които повярват в български компании и казват – вижте, тази компания може да решава глобални проблеми. Тотално вдъхновение е това. Само когато започнахме BESCO преди 5 години, това беше утопия. Това беше една трудно достижима мечта, която вече е реалност. И е умопомрачаваща скоростта, с която това се случи. Безспорно изключително вдъхновяваща история и все повече предприемачи, включително и от самата компания съм сигурен, че ще започнат да стартират компании. България ще става все по-добро място за технологичните стартиращи предприятия“, каза Недялко Дервенков пред bTV Radio.

Самият Недялко Дервенков е приключенец по дух, бил е доброволец в Уганда и Северен Тайланд, тренирал е бойни изкуства , свири на китара , запален колездач, има книжка за капитан на яхта, живял и работил в чужбина, но се е върнал в България.

„Благотворителните мисии в Уганда и Северен Тайланд ме научиха на много неща. Едно от нещата е, че България е добро място. Когато постоянно се сравняваме със западните си събратя, всички гледаме на запад и въздишаме – ех, там колко е хубаво! Да, хубаво е, обаче ако погледнем на юг, даже не на изток, а на юг, човек, встъпвайки в истинска бедност може да оцени това, което имаме тук. Ние не сме бедна държава, не сме бедни хора. Напротив, в сравнение с това, в което живях аз – аз живях на палатка в джунглата, строейки училища, ние имаме уникална даденост, която трябва да прегърнем и да спрем така по нашенски да мрънкаме толкова много. Самото физическо усилие да извършваш дейност, аз бях строител, а нямам общо със строителната дейност, правих тухли с пръст, кал и малко цимент, самото физическо усилие на екватора, начинът, по който пада слънцето – аз тогава разбрах истинския смисъл на думата дехидратация, бях на ръба на топлинен удар няколко пъти, физическото усилие и всъщност разбирайки, че тези хора живеят ежедневно в такъв климат, на мен ми беше доста трудно да се адаптирам, но в крайна сметка успях. Чистотата на хората е също нещо, което ми направи впечатление. Всяка сутрин пред палатката ми, когато се събудя ме чакаха между 20 и 50 деца, които носеха по едно манго. Това беше техният обяд. Те бяха готови да дадат това манго на мен, защото вярваха, че моята мисия там е тяхното добро. Тоест те имаха едно манго, това е всичко, с което разполагаха за деня. Боси, дрипави, и тези деца бяха готови да се разделят с това манго, с обяда си, в знак на оценяване на това, което аз правя. Ние в нашата реалност не обичаме да оценяваме нещата, които има около нас. Ние обичаме да ги вземаме за даденост и да мрънкаме за това, което няма. Някак чистотата на духа ни липсва. Това нещо там не е така.“, разказа Недялко Дервенков. Той посочи и как приключенският дух помага на правенето на бизнес:

„Преди да се занимавам активно с BESCO, аз фалирах и стартирах компании и тази предприемаческа среда, която беше моята среда, когато го правех това нещо, аз не познавах, честно казано, основател на компания, който да не се занимава под някаква форма с екстремен спорт. Дали ще са ски, дали ще е кайт, включително и хокеисти имам доста познати. Не бях разсъждавал преди да ми зададете въпроса, но те май двете неща са задължителни, вървят ръка за ръка. Всъщност само любознателните хора могат да направят допълнителната крачка и допълнителното усилие, за да стигнат там, където никой друг не е стигал.“

