„Много хора считат, че Прокурорската колегия няма компетентност да избира изпълняващ длъжност главен прокурор. Компетентност означава дали има правото, а не дали са достатъчно юридически образовани. И не случайно твърде много хора вече казват, и аз също съм на това мнение, че има много аргументи в полза на това, че след като самият главен прокурор трябва да бъде избран от целия ВСС, а не само от Прокурорската колегия, то и този, който временно ще изпълнява тази длъжност, също трябва да бъде избран от пленума.“ Това коментира пред bTV Radio съдия Нели Куцкова, която е бивш член на ВСС и бивш председател на Съюза на съдиите, по повод предложението на правосъдния министър Атанас Славов Пленумът на Висшия съдебен съвет в четвъртък да обсъди като допълнителна точка кой е органът, компетентен да определи изпълняващия длъжността главен прокурор, след отстраняването на Иван Гешев. Борислав Сарафов беше избран временно да изпълнява функциите на обвинител номер 1 от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Според представители на професионални правни организации и на академичните среди обаче решението трябва да бъде взето от Пленума на ВСС.

„Аз се надявам пленумът да обсъди и много се надявам също така да подходят разумно, защото дори и да има колебания кой от двата органа е компетентен – дали прокурорската колегия само или целият ВСС, при такова колебание и при липса на изрична разпоредба, старо правило е, че който може повечето, той може и по-малкото. Тоест ако пленумът вземе решение, това решение не би било нищожно, но ако решението е взето от орган, който няма тази компетентност, тогава това решение въобще не произвежда действие.“, каза Нели Куцкова.

Тя коментира и бързия избор на Сарафов: „Бързината беше повече от светкавична, действително указът на президента произвежда действие от датата на неговото подписване, а не от датата на неговото публикуване, но това не е проблем и няма такава пожарна ситуация в прокуратурата, че толкова да се бърза. Още повече, че не бяха обсъдени евентуално други кандидатури, не са изложени някакви доводи, освен, че той най-дълго е бил на длъжността заместник-главен прокурор. Да, правилото е такова – когато има няколко заместници, по принцип се определя този, който има най-дълъг опит, което е логично. Но в случая не бяха обсъдени много важни други подробности – защото знаем, че името на г-н Сарафов беше замесено последните дни в публикации за връзки с небезизвестния Петьо Еврото, за някакви други съмнителни обстоятелства около личния му живот и на семейството му. Най-малкото е трябвало да бъде попитан и той да даде разумен убедителен отговор. А така без никакви мотиви и защото е най-старшият зам.-главен да бъде избран с тази бързина, вече говори, че на някой много му трябва точно Борислав Сарафов да изпълнява тази функция. И като го свържем това си изтеклата информация, която г-н Сарафов не опроверга, че той самият се е намесвал в разследването на тъй наречения Барселонагейт, и е настоявал това наказателно производство да бъде прекратено, някак нещата логически се навързват, че г-н Бойко Борисов очевидно има интерес на тази позиция да е човек, който няма да да го преследва за т.нар. Барселонагейт.“

По отношение на политическите призиви за оставка на Сарафов, Нели Куцкова не смята, че това е намеса в работата на съдебната власт:

„Толкова много намеса има в съдебната власт, която не е публична, че един такъв призив за мен не е никаква намеса. Още повече при такива очевидни нарушения и съмнения за мотивите, които наложиха бързото избиране на г-н Сарафов. Аз не го възприемам изобщо като намеса. Къде по-големи намеси сме виждали – и то в работата на съда, когато бившият вътрешен министър Цветан Цветанов се опитваше да диктува от телевизора какви решения трябва да вземат съдиите и ако техните актове не съответстваха на неговите очаквания, съдиите биваха обругавани – ето това намеса в съдебната власт, по висящо дело да казваш какъв ще е резултатът. А това, че искаш оставката на човек, който е избран при съмнителни обстоятелства, не е никаква намеса. Това не е същинска правораздавателна дейност, която наистина трябва да бъде абсолютно независима и никой да не й се меси.“

Съдия Куцкова не смята, че евентуален политически проект на Иван Гешев ще има успех: „Не мога да си представя, че ще успее. Това не е човек, който може да привлече широки народни маси, защото каквото и да говорим за г-н Борисов, никой не отрича неговата харизма и способността му да се харесва на хората. Ако направиш политическа партия, трябва да имаш отношение към хората и да ги убедиш колко ти си добрият и правилният, не знам каква ще му бъде платформата. Лично за себе си считам, че такъв политически проект, дори да се намери могъща финансова подкрепа, няма да успее.“

Цялото интервю с Нели Куцкова за развитието на сюжетите в прокуратурата и за идеите на партиите за конституционни промени можете да чуете на звуковия файл.