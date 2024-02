„Както много хора са го казвали - един уплашен съдия е не по-малко опасен за гражданите от един подкупен съдия. То пак си е някаква форма на влияние.“ Това коментира Нели Куцкова, бивш председател на Съюза на съдиите в България и бивш член на Висшия съдебен съвет, по повод информацията, съобщена днес от изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов за получени заплахи от двама прокурори. Единият е открил патрон в пощенската си кутия, а другият прокурор - жена, е намерила кръст, направен от клонки, пред входната си врата. На въпрос имат ли основание магистратите да се чувстват незащитени, Куцкова посочи:

„Според мен имат основание, защото от години много колеги са били подлагани на натиск и на заплахи и може би добре стана, че част от нещата се осветиха, за да могат хората да поискат и някаква защита, защото то дори не беше прието да се иска защита. Добре е, че това Бюро за защита в момента се намира към Министерството на правосъдието, защото по-рано беше към главния прокурор и ако си спомняте, точно тези хора от това бюро нахлуха в Президентството през 2020-та година, с оръжията, с автоматите и със защитните жилетки, а естествено, че нашата работа е рискова и всеки си дава сметка, не е необходимо да е непременно някой мафиот, защото това, което разказа г-н Сарафов прилича на мафиотска заплаха, но естествено всеки един от нас е бил подлаган на някаква заплаха или на някакъв опит за натиск. Като почнеш да я работиш тази работа, трябва да си имаш едно наум и да си готов да си понесеш последиците. Друг е въпросът до каква степен може да стигне този натиск и тези заплахи.“

Нели Куцкова отговори също и дали тя самата е получавала заплахи като съдия: „Специално по дела не е имало, обаче когато бях член на Висшия съдебен съвет и бях в тежка конфронтация с тогавашния главен прокурор Никола Филчев, тогава доста неща ми се случваха, слава Богу, жива и здрава съм, оцеляла съм, но съм имала основание за притеснение.“

По отношение на сигналите, подавани от магистрати през годините за натиск от страна на магистрати, и как изглежда пред обществото фактът, че няма резултат, Куцкова посочи:

„Никак не изглежда добре и това го каза днес и председателката на ВКС г-жа Захарова на заседанието на съвета, че вече общественото доверие е под критичния минимум и не можем да се сърдим на хората, че нямат доверие в съдебната система, след като се установява, че в нея има твърде много зависимости. Разбира се, много по-трудно може да се докаже колко много са свестните хора, които си вършат работата съвестно, почтено и без да се поддават на натиск, нормално е обществото да се интересува от такива явления, каквито излязоха в последните дни и е въпрос наистина и съдебната система да вземе мерки, за да може да защити хората, които работят в нея, както и да се повиши доверието на обществото, защото както много хора са го казвали – един уплашен съдия е не по-малко опасен за гражданите от един подкупен съдия. То пак си е някаква форма на влияние. Проблемът е огромен, колкото и да ми е криво някак си, че системата, в която аз съм прекарала почти 40 години от живота си пак е на прицел, но от друга страна си казвам – дано този път да се кърти до тухла, да се стигне до по-високите нива, защото в последните дни, включително и днес беше припомнено – случаят с така наречения Красьо Черничкия, един човек, който се появи сякаш от нищото и започна да раздава постове в съдебната система, тогава много колеги бяха разследвани, наказани, някои дисциплинарно наказани, някои напуснаха системата, но така и не се разбра този неизвестен до тогава човек, чии човек на практика е бил, защото не може да се появи изведнъж и с такова влияние да почне да предлага постове. Очевидно е имал някой високопоставен гръб, но до там не се стигна. И както и днес колегата Цариградска призова, че трябва да се стигне и до високите върхове, защото според нея Мартин Божанов е имал подкрепа от върховете на прокуратурата. Аз нямам доказателства, но нямам основание да се съмнявам в нейните думи. Тя със сигурност знае много повече от мен.“

Цялото интервю с Нели Куцкова за bTV Radio пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл: