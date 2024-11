„Психологическият профил на избирателите е разнообразен, сложен, тъй като хората тук се ръководят от комбинация от лични убеждения, от предварителен опит, и разбира се, ситуационни фактори. Първо бих казала, че в много от хората наблюдавам в последните 4 години желание за промяна и разрушение на старото. Виждам как много избиратели на Тръмп са привлечени от неговия статут на аутсайдер, те го виждат като сила, която да оспори статуквото в политиката, и този профил често включва хора, фрустрирани от тези традиционни политически фигури, които са недоволни от посоката, която е взела страната в момента и според мен те гледат на Тръмп като на човек, който ще донесе промяна, който е готов да наруши статуквото. Разбира се, за мен втори основен пункт са икономическите проблеми в страната. Много при нас се вдигнаха цените на стоки от първа необходимост, много поддъжници на Тръмп оценяват фокуса на неговата политика за съживяването на американската индустрия. Средностатистическият американец въобще не е доволен от живота си и начина, по който се развива държавата. Смятам, че някои главни неща, които се случиха – първо цените на хранителните стоки, стоки от първа необходимост се вдигнаха, скочиха 40-50 процента, също бензинът скочи, лихвеният процент от 3 стана на 7. Много американци вече виждам, че трябва да работят втора работа, което никога не е било, не могат така лесно да купят къща, както беше преди. И тъй като Тръмп в кампанията си залага на това – цените на стоките да се намалят, бензинът да се намали до 2 долара, таксите на доход на семейство под 200 000 да паднат, така че това е много привлекателно за средно статистическият американец. Друг пункт е патриотизмът и национализмът. Американците се интересуват основно от вътрешна политика и той заложи това – на първо място Америка, и това резонира в хората. Той знае и психологически как да въздейства, погледнете начина, по който се облича – с бялата риза, синьо сако и червена вратовръзка, просто дава едно такова въздействие – аз съм за Америка, вие можете да ми се доверите. И това резонира със средната класа американци, работническата класа.“ Това каза в интервю за bTv Radio Нели Лесер, професор по психология в Университета в Маями.

Цялото интервю за профила на избирателите на Доналд Тръмп и какво му помогна да спечели изборите, можете да чуете на звуковия файл.