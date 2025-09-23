„Убийството на Чарли Кърк беше доста шокиращо за американското общество и много хора, въпреки че не бяха съгласни с неговите възгледи за теми, които са доста предизвикателни, особено хора, които са срещу трансджендър, срещу отношения между хора от същия пол, смятат, че той разбира се, не заслужаваше да умре заради неговите възгледи. Америка е общество, в което се държи на свободата на словото и много хора в момента чувстват несигурност къде е тази свобода на словото, когато това се случва в една свободна страна. Има много голямо възмущение в обществото. Разбира се, има хора, които са срещу неговите възгледи, които злорадстват тайно заради неговата смърт, което води до много въпроси за американското общество и въобще до къде ние можем да чувстваме защита от държавата, какви са тези закони, как могат да защитят средния американски граждани и възгледите, които имаме право да бъдат различни и никой няма право да отнема живота на другия. Това се отразява на психиката на всички, беше голям шок, това предизвика една несигурност и тревожност в Америка.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Нели Лесер, професор по психология в университета в Маями, икономист и бизнес анализатор.

