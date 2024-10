„Червените ни линии както знаете са били винаги „Възраждане“ и в този случай и ДПС-Ново начало. С всички останали групи бихме могли да водим разговори за политики, защото хората очакват точно това от нас. На хората им писна от периодичните безсмислени избори. Ние, бидейки народни представители, е необходимо да се вслушаме в желанието на народа и да им го осигурим. Искат стабилност, искат сигурност. Затова – да, всяка политическа партия, освен Възраждане и ДПС-Ново начало.“ Това каза пред bTV Radio Нежля Амди-Ганева. Тя е кандидат за депутат от коалиция „Алианс за права и свободи“, водач на листата в Добрич и архитект по професия.

„Вече 22 години работя за ДПС, наследила съм го от моите родители. Нашите избиратели са хора с високи морални ценности, мъдри хора, добре виждащи и осъзнаващи всичко случващо се. Много добре виждат какво се случва и са абсолютно наясно кои сме ние. В годините назад, вече 34 години, когато се чуе името на д-р Ахмед Доган, веднага в съзнанието ни изниква и Движението за права и свободи. Така че – нашите избиратели няма как да ни объркат.“, посочи Нежля Амди-Ганева.

На въпрос дали има объркване и притеснение сред привържениците им от разделението и войната в ДПС, тя отговори:

„Объркването е до такава степен, породено от всички тези неща, които се случват- всичките репресии, уволнения, дори днес вече ми звънна преди обяд мой приятел, който е получил обаждане за уволнение. Уволненията, натискът, репресиите, ежедневните проверки, използвайки целия държавен апарат, не объркват хората. Да, притеснително е, да, постоянно се опитва да се всява смут и страх, но това напротив – убеждава хората, че правилната страна е на автентичните. Абсолютно всеки ден получавам обаждания и съобщения, в които хората ни подкрепят и ми дават куража да продължим заедно напред. Продължаваме борбата именно заради тях и да, това не ги обърква, още повече ги мотивира хората да гласуват и да ни подкрепят. Защото наистина трябва да защитим демокрацията. В момента няма такава, в момента са потъпкани всички изконни човешки права. Това не може да продължи по този начин.“

По казуса с ареста на Джейхан Ибрямов, тя коментира: „Арестът на Джейхан Ибрямов, на нашия приятел, всички около нас осъзнават, че е абсолютна постановка. Това стана очевидно и от изказванията на прокурорите и използванията на членове, за които най-вероятно сте запознати, че обвиненията са абсолютно инсценирани. Това за нас не е проблем, надявам се, че не е проблем и за Джейхан Ибрямов, защото в крайна сметка доброто ще победи. Лошото в случая, аз като майка на две деца разбирам Биршен Ибрямова, майка, която за справедливостта застана зад съпруга си и знаете за гладната стачка, която излезе да направи .Децата за съжаление няма да забравят тези обиди, които в момента уж по законен начин причиняват на техните родители.“

Целия разговор за приоритетите на „Алианс за права и свободи“ и очакванията след изборите можете да чуете на звуковия файл.