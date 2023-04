“Много е вероятно бюджетът да стане жертва на политическата нестабилност” Това каза в ефира на bTV Radio икономистът Никола Филипов. “Министерство на финансите със сигурност трябва да вкара някаква форма на държавен бюджет, защото на този етап не знаем дали ще се сформира редовен кабинет. Естествено, след това този бюджет да бъде премодулиран от политическите партии. Старият бюджет беше изключително зле структуриран. Ние в момента имаме един много странен бюджет, за който не е ясно кой носи политическата отговорност”, каза той.

Цялото интервю с икономиста Никола Филипов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.