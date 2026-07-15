„Този термин – бюджетът на реалността, го чухме и при предишния кабинет на ГЕРБ, където се говореше, че това е единственият възможен, тоест реален бюджет. За съжаление, според мен става въпрос точно за обратното, за което говори финансовият министър. Не смел, бюджет, а страхлив, доминиран от страх от реформи, инерция, отказ от дискусия за каквато и да е промяна в нито един бюджетен сектор, традиционно обвиняване на предишните, независимо кои са те. От миналото правителство до Хан Аспарух вероятно всички са им виновни. Това правителство има пълна свобода на действие, за разлика от предишните правителства да речем през последните 5-6 години. Тук няма коалиционни партньори, имат абсолютно мнозинство в парламента, имат абсолютна доминация в изпълнителната власт, имат президент, имат всичко, което им е необходимо да управляват държавата по начина, по който те виждат за необходимо.“ Това коментира пред bTV Radio Никола Янков, икономист и шеф на икономическия екип на Синя България, по повод приетия на първо четене бюджет за 2026-та, който според финансовият министър е смел, но не и безразсъден.

„За съжаление, Прогресивна България дойде на власт след тези избори без собствена икономическа програма и това си проличава сега. Едно лутане, едно инерционно отношение, чудене, незнание какво да се случи, и това, което се случва е да си караме отново по течението без някакви завои и рискове. Това е безотговорно поведение, това е безразсъдно поведение – да вкараме държавата в абсолютен дефицит от почти 6% от БВП, какъвто България не помни вероятно от 80-те години на миналия век. Това не е отговорно поведение, а точно обратното“., каза още Никола Янков.

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