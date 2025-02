„Реално това е бюджетът на Асен Василев от преди 1,2,3 или 4 години, същата логика, същите увеличения, само че без Асен Василев в правителството. Ако имахме смелостта като правителство, те трябваше да предложат бюджет с реформаторски програми – например съкращаване на администрацията, оптимизация с 20-30%, отмяна на огромните увеличения на заплатите в някои сектори, които бяха гласувани популистки миналото лято, отмяна на субсидиите за тока за бизнеса и потребителите, защото това са пари, които отиват към най-богатите хора, а не към най-бедните, а пенсиите трябва да бъдат увеличавани консервативно, защото не са социална програма.“ Това коментира в ефира на bTV Radio икономистът Никола Янков, шеф на икономическия екип на Синя България.

„Бюджетът на България, който се представя в момента, гони 100 милиарда лева разходи. Само преди 5 години, 2020-та бюджетът беше 42 милиарда. Разбирате ли за каква разлика говорим за 5 години? Ние никога не сме харчили толкова пари. Това значи 44% от БВП на страната. не 40, както казват управляващите, а 44, защото те удобно вадят европейските програми от сметката за харчене, но те също са част от разходите на държавата. Това е рекордна сума като процент и като абсолютна стойност. Няма никаква причина някой да мрънка, че парите били по-малко от друг път. Няма никакви реформи заложени.“, посочи още той.

За парите за пенсиите и направената крачка назад в посока на запазване на планираното увеличение по Швейцарското правило, Янков коментира: „Това е типично за стила на управление на ГЕРБ последните 15-на години, където чуваме нещо сутринта и вечерта вече е нещо съвсем различно, но хората трябва да знаят, че пенсионерите в България никога не са били ощетени през последните години, техните доходи бяха повишени 2 пъти извън Швейцарското правило. Тоест сега когато се борим за 3% разлика между 5%, които бяха заявени и 8,6, които ще се случат на практика, когато пенсиите скачаха не с 8%, а с 18 и 28% годишно, далеч извън границите на златното Швейцарско правило, никой не коментираше това и не казваше от къде идват тези пари. Тогава не казвахме, че парите на този или онзи се даваха на пенсионерите, а сега казваме, че парите конкретно на тази категория държавни служители отиват за увеличение на пенсиите или ощетяване на пенсионерите, което е популистка дъвка и няма общо с реалността.“

Цялото интервю с Никола Янков пред водещата Надежда Василева за бюджета и готовността за еврозоната можете да чуете на звуковия файл.