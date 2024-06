„Съдейки по заявените предварително програми на ГЕРБ основно като водеща партия в такава коалиция, може да се очаква още от същото, ако мога така да се изразя. Икономическата програма на ГЕРБ предвижда повече държавни разходи, тоест всичко, което не беше построено за 3 мандата преди това, се обещава в момента да бъде построено за следващите 4 години – всичките магистрали, тунели, мостове, нови програми за саниране на жилища, програми за ремонти на първокласна и второкласна пътна мрежа, нови разходи за дигитализация на държавната администрация, тоест всичко, което не беше направено последните 15 години от същите хора, се обещава да бъде направено сега по същия начин с нашите пари, с държавните пари. Това е модел, който е изпитан през времето и е свързан и със значителна корупция, защото държавните разходи за поръчки, ремонт, строителство и държавните фирми са основен източник на грандиозната политическа корупция в България.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Никола Янков, бивш заместник-министър на икономиката и кандидат за депутат от „Синя България“ на въпрос какво може да се очаква при евентуален кабинет на ГЕРБ-СДС, ДПС и Има такъв народ.

„В момента служебното правителство е изоставило темата за еврозоната. Вместо да правим сериозни политически усилия за осигуряване на гласуване още тази година сред държавите от Еврогрупата за присъединяване следващата година, никой не се занимава с този въпрос. Вместо да знаем какво се случва с доклада в ЕК за готовността на България, който трябва да излезе този месец за присъединяване, ние даже не знаем името на чиновниците, които пишат този доклад и не сме виждали работната му версия, за да можем да я коментираме“, каза още Никола Янков.

