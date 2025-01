„Това ми прилича като тактически ходове в рамките на преговорен процес, който не е спрял. Ние не сме чули изрично от ръководството на Демократична България, че в никакъв случай те не желаят Росен Желязков да бъде премиер, това беше съобщено по-скоро от ГЕРБ. Доколкото чувам, Демократична България настоява за лидерска среща, на която да се обсъдят номинациите за премиерската позиция. Ако ДБ са против Росен Желязков, те по-скоро биха били против всяка номинация на ГЕРБ, защото той е принципен въпросът. Спомняте си навремето Николай Габровски беше номиниран, външен експерт, фигура, която е професионално добре позната, но политически непозната за хората, тя също беше отхвърлена като кандидатура, не защото има някакъв проблем с личността на г-н Габровски, а защото беше просто номинация на ГЕРБ. В случая сме в подобна ситуация. И на мен ми се струва, че ако някой иска да направи реално коалиция за управление с ГЕРБ от Демократична България, номинацията рано или късно, или по-скоро рано ще дойде и логично е да дойде от ГЕРБ. Това не е най-важният въпрос в тези разговори. Трудно е да ги нарека преговори, защото ние не знаем всъщност за какво се преговаря там. Никой не знае, което е част от проблема. Добре е да се излезе на светло поне с позиции на основните преговарящи страни за каква програма за управление се говори. Най-важното в тези разговори е програмата за управление, а не толкова личността на премиера, каква е визията за развитие на нашата страна в контекста на сложните и турбулентни времена, в които навлиза Европа и светът като цяло в тази и следващата година, усложнената икономическа ситуация, забавянето на растежа в Европа, със задаването на търговски войни, с изостряне на геополитическата атмосфера в региона, ние трябва да имаме визия за позициониране на страната ни в този контекст. Това трябва да е част от програмата за управление, там трябва да има приоритети, ние не ги чуваме тези неща, а те са много по-важни от личността на премиера.“ Това коментира пред bTV Radio икономистът и шеф на икономическия екип на Синя България Никола Янков, по повод спирането и подновяването на преговорите за съставяне на кабинет, и това, че ГЕРБ държат на кандидатурата на Росен Желязков.

На въпрос дали ще бъде постигнато съгласие за правителство или се върви към нови избори, Янков посочи: „Смятам, че има достатъчно общо поле за действие - поне така се заявява в икономически план между Демократична България, ГЕРБ и ИТН. Не съм толкова оптимист за БСП като част от тази конфигурация, защото това ми изглежда странно. Те изглеждат по-скоро като пришита кръпка, която е сложена на масата, за да могат да се стимулират останалите участници да се сплотят по-бързо, защото иначе винаги имаме алтернативата да се добави още един участник, който да замести друг. Но участието на БСП в такава коалиция би било наистина странно и би довело до компромиси в програмата за управление и в икономически план, в геополитически план, които няма да са приемливи според мен за много голяма част от избирателите на ГЕРБ и ДБ. Иначе в икономически план и трите партии които споменах, се обявяват за по-практичен бюджет, консолидиран, без големи бюджетни дефицити, с приоритет влизането на страната в еврозоната. Тоест има общо поле за действие между тези 3 формации, ако има политическа воля, а не само декларации, би следвало те да могат да постигнат съгласие за програма за управление и да направят управленско мнозинство.“

