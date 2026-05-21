„Винаги е популярно да се говори как ще се вземат кюфтетата на депутатите, това го чуваме вече 40 години почти, няма смисъл от това говорене. Трябва да се действа смело и радикално. Това правителство има комфорта да започне с едно силно парламентарно мнозинство зад гърба си, има стабилен 4-годишен хоризонт, няма в момента предизборна ситуация, заради която трябва да се харесва на хората и да говори неща, които не трябва да се случват, така че по принцип всяко правителство когато идва на власт има 6 месеца комфорт, преди да срещне сериозна опозиция за своите действия и те трябва да използват тези първи 6 месеца от своето управление, за да направят най-важните неща. Включително по-смела административна реформа, което значи съкращение на администрацията и не само на празните щатни бройки и на другите ведомства. В България има над 500 държавни организации и агенции. Освен това има още 260 общини, така че имаме какво да отрежем, не сме най-голямата държава от ЕС, но със сигурност имаме най-много чиновници на глава от населението, включително и най-много полицаи, прокурори и съдии, за тях нищо не се говори, там трябва да се пипне. Замразяването на заплати на депутати и министри, въпреки че звучи много интересно за публиката, няма да спести толкова пари на държавния бюджет. Човек, който е влязъл по политиката на такова ниво се предполага, че не е там за заплатата. Популистките ходове, с които се ограничават заплатите до заплатата на президента, основно в държавните фирми на хората в бордовете едва ли е най-добрата идея, защото това са търговски дружества, които се конкурират на пазара. Ако вие сте изпълнителен директор на фирма в държавната енергетика, която управлява милиарди евро обороти, едва ли ще сте доволен да носите тази отговорност и да имате ангажиментите, които имате на тази позиция, ако получавате 2-3-4000 евро или колкото получава президентът. Да си президент не е това да си човек с най-високата заплата в България, хората, които искат да са президент имат други мотиви, а не на-високата заплата на тази позиция, така че заплатите в държавните фирми, ако изобщо трябва да има държавни фирми, трябва да са съобразени с пазара. А иначе като си говорим за реформи, това, което наистина трябва да се случи е масови съкращения, да речем от порядъка на 20-25% в администрацията, изваждане на доста неща от лоното на държавното управление като бизнеси, да се намали корупцията и да се оптимизират разходите за субсидия на загубите там, не чуваме засега подобни намерения.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Никола Янков, икономист и шеф на икономическия екип на Синя България, по повод заявките на управляващите за реформи в администрацията и коментара на премиера, че няма да има масови уволнения и съкращения, без да се направи анализ.

„Говоренето е задължително в отговор на очакванията на хората, знаете, имаше и протести миналата година, основната част от които бяха насочени към разточителните бюджетни разходи и съсредоточаването на огромна сума общи наши пари в допълнителни заплати за хора от силовите ведомства. Сегашният кабинет не прави нещо в тази посока всъщност, по-скоро се говорят общи приказки, че ще има нещо, че ще се прави анализ, че трябвало така да се обмисли всичко, да се погледне отвсякъде. Да, лошо било, че ще се вдигнат разходите за администрацията и те щели да мислят нещо в тази посока да съкращават, но какво точно, не можахме да разберем и единственото, което разбрахме е, че няма да се съкращават разходите за силовите ведомства. Там, където всъщност бяха увеличени най-много и хората се дразнеха най-много. Това са ДАНС, МВР, Министерството на отбраната и НСО. Тоест тези силови ведомства, които са любимците на всяка власт с авторитарен уклон, няма да бъдат пипани, защото те са удобните и най-приближени до властта хора. Жалко. Разбира се, вечно зелената тема за празните щатни бройки беше посочена като кандидат за съкращаване, но това се чува от всяко ново правителство, не знам какво ще се случи този път. Надявам се тази риторика да се превърне в реални действия, защото бюджетът наистина не е в добро състояние и страната ни не може да си позволи повече политики на разхищение на общите ни пари.“, коментира още той.

Целия разговор за бюджета, мерките срещу скока на цените и прогнозите на Еврокомисията, можете да чуете на следващия звуков файл.