„Дебатът за еврото продължава вече 20 години в България, откакто през 2005-та година подписахме договора за присъединяване. До преди 2022 година в обществото ни имаше консенсус и огромна подкрепа за тази стъпка, след инвазията на Русия в Украйна и стартирането на активни дезинформационни кампании в българските медии и социални мрежи, както и възхода на някои проруски и антиевропейски партии като Възраждане, Величие и Меч, обществото беше разколебано и активно плашено, което доведе до сегашната ситуация, в която много българи са объркани и всъщност се страхуват от тази стъпка. Истината е, че това ще доведе до икономически растеж за България, увеличаване на чуждите инвестиции поради увеличаване на кредитния рейтинг на страната и намаляване на рисковете като елиминиране примерно на валутния риск. Въпреки че България беше във валутен борд с фиксиран курс, валутен риск съществуваше и той се отчиташе винаги от чуждите инвеститори, защото валутният курс можеше да бъде променен с едно гласуване в българското Народно събрание. Сега след влизането в еврозоната това няма вече да е възможно. Освен това ще се намали цената на финансиране на българското правителство и българските компании, след увеличаване и на кредитния рейтинг на страната, разбира се. Ще се увеличи търговският оборот, ще намалеят разходите, които са около 1 милиард лева годишно за превалутиране, постоянното обръщане от лева в евро и обратното, тъй като основните търговски партньори на България са държавите от еврозоната. Сега вече ние ще търгуваме с тях в една валута – в евро. Това ще е сериозно спестяване за българския бизнес. Ще се увеличат перспективите за икономически растеж, тъй като по-големият поток чужди инвеститори ще доведе до нови работни места и по-високи доходи за българските граждани. Ще се повиши и сигурността на банковата ни система, защото сега вече българските банки ще могат да разчитат на кредитни линии от Европейската централна банка при нужда. Тоест ако има големи тегления на пари от която и да е българска банка, тя няма да фалира, няма да затвори, защото ЕЦБ ще може да я финансира спешно. В момента нямаме такива механизми и българските банки, въпреки че са изключително добре капитализирани и стабилни, потенциално при някакъв вид сътресения могат да бъдат изложени на риск.“ Това каза в ефира на bTV Radio Никола Янков, икономист и шеф на икономическия екип на Синя България, за ползите за страната ни от приемането на еврото.

