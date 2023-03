Има очакване в обществото за действия срещу купуването на гласове и МВР прави такива акции преди всички избори. Трудно е да се отговори на въпроса дали този път има по-голяма активност сред купувачите на гласове. Това коментира пред bTV Radio Никола Тулечки от платформата Обединение за честни избори. Според него има няколко проблема, свързани с тези акции.

„Едното е, че те са малко поне по наше мнение, малко за шоуто и за театъра. Това го казваме, защото те обикновено се концентрират върху това кой продава гласове, а не кой купува гласове, защото винаги фокусът е върху някакви бедни хора и социално слаби хора, които са си продали гласа, и много рядко се разбира, даже смея да кажа, че никога не се разбира кой си е купил този глас, това е нещо, което всъщност трябва да интересува обществото. Освен това има обидно малко завършени съдебни процедури и осъдени хора за тази дейност, така че аз съм доста скептичен към реалната стойност на тези акции. Има случаи, в които има и съмнения, че желаният ефект е противоположен. Мога да дам пример за една акция в Христо Ботев, която е ромската махала в София, която се проведе месец септември 2019-та година, това е един месец преди местните избори – месец октомври 2019-та година и тя се проведе срещу лихварство, наркоразпространение и т.н и всъщност там съмнението беше, че това е един вид осигуряване на съдействието на местните продавачи на гласове, повече, отколкото тяхното противодействие. Когато погледнем числата във въпросните секции, разпределението на гласовете на изборите 2019-та година, виждаме, че тази акция ефект не е имала, даже е имала обратния ефект. Така че съм доста скептичен за резултата“, коментира Никола Тулечки.

Около 1700 секции за гласуване в страната от Организацията за честни избори определят като такива с високо ниво на риск, в които изпращат наблюдатели да следят за честността на вота на 2 април.

„Ние определяме това ниво на риск по един статистически метод – гледаме отворените данни от предишните избори, търсим секции, в които поведението на избирателите е анормално. Това не значи, че 100 процента там има купен и контролиран вот, но дава съмнение, че има някакви неестествени процеси. Какво значи анормално поведение – на едни избори хората са гласували масово, на следващите избори в същата секция не са гласували – това е странно. Това предполага, че има някакъв външен фактор, който определя дали гласуват или не. Друга индикация е, че когато на различни, на последователни избори гласуват за различни партии. Това значи, че има някакъв външен фактор, който определя за кого гласуват, а не вътрешните убеждения. Също когато гласуват много различно на заобикалящите ги секции – това също е такъв индекс и когато има много голяма концентрация на преференции. Когато тези сигнали така да се каже се съберат, произвеждаме един индекс на риска, който когато е отвъд един праг, казваме, че тази секция е рискова. Това е статистически модел, който определя и нас ни служи, за да обърнем повече внимание там какво се случва“, обясни Никола Тулечки.

По отношение на видеонаблюдението по време на броенето на резултатите и дали то ще помогне ли за честността на вота, или манипулациите по-скоро се извършват преди това, Тулечки отговори:

„Това е много добър въпрос, аз тук съм малко раздвоен. Първо да кажем, че няма как да прогнозираме какво ще стане, защото за първи път има такава процедура, така че всички сме много любопитни как ще бъде проведено това видеонаблюдение. На теория би трябвало да помогне, защото има манипулации, които могат да се извършат точно от злонамерена и наговорила се секционна комисия, където няма контрол, няма плурализъм на партии, или няма външни наблюдатели, на практика могат да правят каквото си искат. Особено с хартиеното гласуване – те могат да гласуват от името на всеки от списъка, който не е дошъл. Те ако знаят неговите данни, а то е много лесно, защото от изборната администрация обикновено съвпадат до голяма степен с общинската администрация, така че нормално е да имат контакт с общината и да знаят какви са данните на хората, които не са гласували. Така че в това отношение би трябвало да помогне. Сега точно как ще се реализира видеонаблюдението, аз четох договора с Информационно обслужване, гледах обратна връзка от тестовото пускане и като че ли добре са си изпълнили техническата задача, и очакваме да видим как ще се реализира“.

В деня на вота, освен до органите на МВР, гражданите могат да подават сигнали за нарушения и чрез фейсбук страницата на Обединение за честни избори.

Цялото интервю с Никола Тулечки можете да чуете на звуковия файл.