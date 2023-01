“Прави се всичко възможно, за да бъде забавен процесът по приемането на механизъм за разследване на главния прокурор, докато не се разпадне това НС” Това мнение изрази в ефира на bTV Radio бившият министър на образованието и науката и народен представител от “Продължаваме промяната” академик Николай Денков.

Той коментира и преговорите за третия мандат. “Нека първо видим от БСП какво ще предложат, какво ще напишат като цели и приоритети, какво би осмислило един такъв кабинет. В това, което предложихме ние имаше доста компромиси, текстовете, които бяха предложени в декларацията пред НС бяха обсъждани с БСП. Така, че бяхме потърсили компромис, който да е приемлив за всички страни. Тогава БСП не го прие, аз не виждам защо ние трябва да си променяме позицията. Ако ние кажем, че Украйна не ни интересува, това означава ли, че войната ще изчезне? Нашите лидери ще се включат в обсъждането, защото това е правилно. Нека да обърна внимание, че госпожа Нинова не дойде на нашите покани и обсъждания”, каза още той.

Цялото интервю с акад. Николай Денков пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.