„Приемането на еврото е национална стратегия, национална цел и ние трябва да се борим, колкото по-скоро, по-добре, въпросът е да сме готови за това“, заяви в интервю за bTV Radio Николай Каварджиклиев, който е номиниран от БСП за България за управител на БНБ.

„Това трябва да се случи тогава, когато сме убедени, че страната е готова, към момента не смятам, че е така, нямаме информация нито за синхронизирането на системите, нито за IT софтуерната подготовка, да не говорим за кампанията в страната за ограмотяване на хората и т.н.“, коментира Каварджиклиев.

Каварджиклиев посочи, че е приел да бъде номиниран за управител на БНБ, защото е имал усещането, че може да бъде полезен, но след политическите изявления смята, че изборът е предрешен и поне математически ситуацията е ясна. Каварджиклиев притежава богат опит в управлението на банки и големи финансови институции, има експертиза и в публичния, и в частния сектор.

На въпрос какво би подобрил в работата на БНБ, Николай Каварджиклиев отговори: „Централните банки са една доста консервативна среда и слава Богу, защото те така и трябва да бъдат, но определено не трябва да бъдат една спокойна среда. Трябва да се модернизират, да се развиват, да се грижат за персонала, който работи в тях. Първото, което бих подобрил е квалифицирането и задържането на висококвалифициран персонал в банката, защото текучеството на качествени кадри е сериозно и пред мен стои въпросът подготвена ли е банката за това, което ще се случва след приемането на еврото. БНБ ще трябва да играе доста по-активна роля, отколкото е имала досега и бих посъветвал хората да се сетят какво правеше БНБ преди 97-ма година. Спокойствието трябва да прекъсне. Налага се да се вземат оперативни решения и да се действа бързо.“

Цялото интервю с Николай Каварджиклиев можете да чуете на звуковия файл.