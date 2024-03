„Лекарствата, които липсват са наистина много, по лекарско предписание са близо 400, безкрайно много са. Има такива, които са в позитивен списък, има и такива извън позитивен списък. Причините могат да се групират в 2 групи – производствени причини и свързани с логистиката и доставката на суровини и реекспорт, който за съжаление продължава да бъде фактор въпреки всички усилия на законодателя в тази насока.“ Това заяви за bTV Radio председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов.

По отношение на данните на Изпълнителната агенция по лекарствата, че се увеличава броят на общините у нас, в които няма нито една аптека – и през 2023 година аптеки липсват в 22 общини, а в 42 има само по една, Николай Костов коментира:

"Това се дискутира от години, в малките населени места аптеките трудно могат да просъществуват заради демографските проблеми, свързани с тях, много малко население, потребява много ограничени продукти, понеже е възрастно, и една аптека за да съществува й трябват над 1000 човека, даже над 1500, зависи от спецификата на дейността й. И разбира се, в такива случаи може да съществува когато обслужва няколко населени места. В по-големите села отдавна има аптеки и там където няма, демографският проблем е много голям, има населени места със 100-на човека, с 50 човека, така че там не спирам да повтарям, че аптека няма как да има."

Според Костов, промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които предвиждат лекарства да могат да се продават и чрез автомати, които не са на територията на аптеката или дрогерията, но са в съответната област, не са най-добрият вариант: "Този законопроект е пример за това, че законодателят търси варианти да задоволи потребностите на хората в малките населени места, но не мисля, че през автомати това може да стане. Първо отдавна аптеките имат право да поставят автомати на територията на аптеката, няма много желаещи за това нещо, второ списъкът с продукти, които се продават в тези автомати е много малък, така че той няма да задоволи особени нужди на никого, в тези апарати – там, където ги има, има много малко лекарства без лекарско предписание, козметика, презервативи и хранителни добавки. Това не са нуждите на малките населени места, освен това контролът и зареждането на тези апарати ще бъде затруднен, когато са извън аптеката."

Според Николай Костов по-добрият вариант е доставка на лекарства онлайн по лекарско предписание. Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.