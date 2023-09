“⅓ от липсващите лекарства в аптеките са без алтернатива” Това каза в ефира на bTV Radio Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки. “Може би около 170-180 лекарства са без заместител. Почти няма фармакологична група, която да не е засегната. Общият брой на липсващите лекарства е над 400. Те попадат във всички най-важни фармакологични групи - онкологични, диабетни, неврологични лекарства и всякакви. Засягат твърде много хора, на практика почти всички”, каза още Костов.

Цялото интервю пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.