„Българската култура е на крачка от проституцията, необходими са повече средства“, заяви в интервю за bTV Radio актьорът Николай Сотиров. Той се включва в предизборната битка в редиците на Български възход, като заема второто място в листата на формацията в 24-ти МИР в София.

„30 години българската култура кърви в ъгъла, тя е ранена на много места, кърви. Българската култура е на крачка пред проституцията. До утре мога да се мотивирам за тези силни и драматични думи. Не искам да изпадам в излишна патетика, но положението е от много години кризисно и критично. Всички европейски държави, много от държавите в постсоциалистическия блок, процентът за култура от брутния вътрешен продукт е много над 0,4-0,5. Ако утре бъдещият парламент, няма значение дали аз ще съм вътре или не, достойнството на българина изисква това нещо поне процент да стане, да бъдат тези пари, които да бъдат инвестирани в българска култура. Иначе ни няма на картата на Европа. Духовното лице на една нация е нейната култура и нейната история. Крайно време е нещо да се направи. Това е толкова наболял проблем“, коментира Николай Сотиров.

Хората отделят средства за култура, посочи актьорът: „И на Бил Гейтс не му стигат парите. Няма човек на тази планета, на който да му стигат парите. Големите пари раждат голямата фантазия, Мъск иска да построи град на Марс примерно. Всеки се разпростира според чергата си, но аз ще ви кача, че театрите са пълни. Киносалоните са пълни. Когато душата ти е гладна, ще изядеш вместо една – половин филия хляб. Когато на Великден и на Коледа изядеш половин агне или половин прасе, тялото ти ще се пръсне и душата ти пак ще е гладна“.

Сотиров обясни защо е решил да се кандидатира за депутат от Български възход: „Мотивът е много човешки, много прост и много емоционален. Смятам, че генерал Стефан Янев е най-консенсусният политик, неговите послания са много лесно разбираеми, докосващи. Познавам го като човек и определено мога да твърдя, че интересът на България, България над всичко, националният интерес е много над партийния при него и над личния. По някакъв начин ми се струва, че той, уверен съм, че има отношение към култура и изкуство и в един бъдещ парламент заедно ще обединим каузата и ще се борим за едно друго достойнство на българската култура и българското изкуство. Това е моята мисия. Дали е стана депутат или не, това няма никакво значение. Ще ви припомня този гениален филм – „Полет над кукувиче гнездо“ на Милош Форман, където Джак Никълсън, вече в психиатричната болница, се опита да повдигне мраморната мивка и естествено, че не можеше, защото тя е 200 или 300 килограма, но каза – поне опитах, дявол да го вземе. Е нещо такова ще направя и аз – поне ще опитам“.

На въпрос къде е пресечната точка да се искат повече средства за култура, когато финансовото министерство говори за орязване на разходи, Николай Сотиров отговори: „Пресечната точка е много проста. Когато политици и икономисти и специалисти в областта направят една наистина много строга, стройна икономическа постройка и политическа на икономиката в България, нещата ще си дойдат на мястото. Извинявайте, ама тая апокалиптична риторика от вчера не ползва никой според мен. Утопия е да има мобилност на валутния борд според мен. Да, положението е много критично, аз имам хуманитарна представа от икономика, но знам, че има гениални икономисти в България, които при съглашение, при сговор, при синхрон, могат да намерят точната формула. Тук има едно масажиране на егото на всякакво ниво, и в политика, и в икономика, и социума, да не говорим за културата“.

По отношение на скандала в Народния театър, Николай Сотиров посочи, че истината винаги има две лица: „Хората, когато се съдят, губят време да се обичат. Трябва да има смирение, да има мир, да има нормален климат, в който да има любов, смирението означава да си прибереш егото и да се върви напред, в името на българския театър и на българското кино въобще, на българската култура.“

Актьорът се надява партиите в следващия парламент да успеят да съставят кабинет: „Аз съм оптимист винаги. Много би ми се искало, защото вече България е в тотален политически колапс, губим доверие в Европа и в света. Оптимист съм и много ми се иска най-после това правителство да го има, да е адекватно, да направи България по-добро място за живеене, малко е клиширано, но е истина. Клишетата са разстреляните истини. Хората са уморени и отвратени, искат да има нормално, конструктивно правителство, живо, динамично, реактивно и то да върши добре работата си“.

Цялото интервю с Николай Сотиров можете да чуете на звуковия файл.